陸委會：吳敦義九二共識35字箴言 只是「自行整合」文字

2018-05-26 15:48

〔記者施曉光／台北報導〕陸委會主委陳明通昨日表示找遍當年海基會換文海協會的信函，根本沒有國民黨主席吳敦義多次公開宣稱「九二共識」的35字箴言，吳敦義今早回應那35個字就是當年前總統李登輝核定的，陸委會下午回應表示，吳敦義所稱的「35字箴言」應該只是「自行整合當年兩會協商的文字」。

陸委會並強調，「九二共識」內容在兩岸間具爭議性，對岸從未同意國民黨方面所表述的「一中各表」，台灣社會對這個名詞也未接受，該會立場是在國家遭逢中共一再強奪我邦交國的挑戰同時，在野黨應該認清中共對台本質，一致對外，「如果國民黨的目標是統一，請告訴台灣人民統一後台灣可以擁有什麼？」

陸委會指出，經檢視1992年海基會、海協會協商過程相關文件、函電往來，當年國統會決議以及立院公報等公開資料，並沒有國民黨所稱加註引號、完整連續的「35字」，「如果此為該黨組合當年相關內容，以詮釋一九九二年兩會協商過程，應由該黨對外說明。」

陸委會表示，政府一貫立場就是站穩中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務，這是台灣社會最大的共識，政府堅定捍衛國家主權及台灣人民的自由選擇權，才是真正回歸憲法國民主權的立憲精神與基礎。