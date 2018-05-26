談台灣價值是意識形態？姚文智緊扣「有價值才有信念」

2018-05-26 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕民主進步黨2018年台北市長候選人電視政見發表會今天登場，有意參選台北市長的立委姚文智、前副總統呂秀蓮兩人「過招」，姚文智在結論階段時，先是捧對手呂秀蓮「民主路上敬重的前輩」，隨後則是不斷緊扣著「台灣價值」，並撇清外界質疑談台灣價值是意識形態的說法。

姚文智一開始先捧對手呂秀蓮，「她的生命經驗、對民主付出，以及看到這次對台北市長的準備、對城市的了解，我都看到她的感情和信念，未來不管如何，呂副總統一直是我們民主路上敬重的前輩」。

姚文智話鋒一轉談到「台灣價值」，他表示，談台灣價值時，有人認為它是意識形態，汙衊談「台灣價值」是綁架作為，「但這些都錯了，因為有價值才有信念，有信念才會產生抉擇」。

姚文智強調，在公共政策推動方面，就是一直抉擇，他舉例，台北市近期要在路燈加上人臉辨識系統，這就是價值選擇，「你要像中國一樣，標榜高科技、控制社會？但如果你的價值選擇是人權、平等、隱私保障，那就不該做這樣選擇」。

姚文智再舉例，若關心年輕人的發展、困境，台北市應該也要像行政院一樣帶頭，甚至喊話，或是建立機制保障，這就是個價值，「若你的價值是要政府簡約，那就不會像台北市文化基金會，竟然有2億預算、增額用了82人，不曉得在用什麼？」

姚文智強調，台北市未來是個價值選擇，以台北市豐沛資源，才能看出整個都市未來發展方向，「台北是國家首都，台北要和世界首都平起平坐，所以一定要發展國際化，台北要成為首都格局，就要和縣市合作、中央合作，積極增取建設」。

姚文智也認為，台北和基隆捷運不必吵架，台北甚至可以投資基隆捷運，「它可以解決內湖、南港交通、居住問題」，「這就是對台灣土地的價值信念，只有價值才能做出正確選擇」。

姚文智期待，民進黨根植於台灣價值推出的候選人，未來一定是最強的、一定能受到大家支持。

針對民進黨台北市長候選人徵召事宜，選對會23日中午討論後，確定黨內提名程序，民進黨在今天舉行電視政見發表會，由有意參選的候選人呂秀蓮、姚文智參與，並進行參考民調，在綜合評估後，向黨主席蔡英文提出單一適當人選的建議，選對會將在下週三拍板最後人選。