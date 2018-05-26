出席屏東同鄉會大會 蔡英文：蘇貞昌當選市長新北必有大建設

總統蔡英文26日出席中華民國屏東縣同鄉會第一屆第二次會員代表大會，致詞時表示若蘇當選新北市長，會讓新北耳目一新，中央與地方合力，新北必有更大的建設與進展。（記者羅沛德攝）

2018-05-26 14:12

〔記者葉冠妤／新北報導〕總統蔡英文、民進黨新北市參選人蘇貞昌今中午一起到新莊區出席屏東縣同鄉會總會會員代表大會，蔡英文致詞時表示，這幾年聽很多人說新北市建設發展與市民預期有落差，相信若蘇當選新北市長，會讓新北耳目一新，中央與地方合力，新北必有更大的建設與進展。

蔡英文表示，自己曾在新北市住過一段時間，也參選過新北市長，常到新北市走動，深知400萬新北市民對地方發展有很大期待，但這幾年也聽很多人談起，新北市固然有建設，但跟鄉親預期有落差，大家都希望新北市可以更新、更好，有更多建設。

蔡致詞時數度替蘇貞昌拉票，要台下的同鄉會民眾替蘇貞昌加油，讓新北市長由屏東人來當。她提起許多新北市民至今感念蘇擔任老縣長時為台北縣打下的很好基礎，她自己在2010年參選新北市長時，說的也都是蘇的政績，「所以這次我很有信心」，若蘇貞昌年底當選市長，新北市在中央、地方合力之下，一定有大進展、大進設及好的產業，新北市民的期待一定可成功圓滿達成。

蔡英文強調，年底選舉是一場硬戰，不是只靠一個人就可以承擔，唯有屏東人團結才有辦法當選，拜託大家給蘇貞昌溫暖與支持，互相幫忙、相挺，一起衝。

隨後致詞的蘇貞昌也說到，「這場選戰真的不簡單」盼屏東鄉親幫忙拉票，他會以過去紀錄與經驗作為未來的保證，讓新北更好。

總統蔡英文、民進黨新北市參選人蘇貞昌今中午一起到新莊區出席屏東縣同鄉會總會會員代表大會。（記者羅沛德攝）