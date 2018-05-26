才提挺台法案 美參議員今晚訪台將晤蔡英文

外交部表示，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner），臨時決定變更出訪亞太行程，晚間將搭機抵達台灣，並晉見總統蔡英文。（路透）

2018-05-26 13:50

〔記者涂鉅旻／台北報導〕非洲國家布吉納法索與我國斷交，引發國內外各界關注，對此，外交部表示，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner），臨時決定變更出訪亞太行程，晚間將搭機抵達台灣，並晉見總統蔡英文、拜會我國外交部，表達力挺台灣的立場。

美共和黨參議員賈德納與民主黨參議員馬基（Ed Markey）25日提出「2018年台灣國際參與法」（Taiwan International Participation Act of 2018）力挺台灣。

另外，賈德納等3位聯邦參議員，以及眾院外委會主席羅伊斯（Ed Royce）等11位聯邦眾議員，共計14位美國會議員公開聲援我國。外交部表示，對於美國行政部門仗義執言、直指中國為兩岸關係當前所面臨的最大障礙，以及美國會兩院跨黨派友人對我展現的堅定支持，外交部表達誠摯感謝之意。

外交部表示，中國近期對我外交打壓日益強烈，不論是杯葛我參與國際組織、強迫各國企業更改我國名稱、誘奪我邦交國等，已造成兩岸關係惡化，在區域情勢敏感多變之際，中國的行為不僅粗暴蠻橫，更係破壞國際安全穩定的源頭，這不僅引起台灣人民的強烈反感，也激起國際間對我更強有力且公開的支持。

外交部表示，我國由衷感謝國際夥伴力挺，除將繼續努力維持區域和平及穩定外，也會持續深化與理念相近國家的實質關係，不會因中國的壓力而退卻。也將持續遵循總統一再重申的堅定原則，不會與中國進行金錢外交的競逐，但將竭盡全力以專業有效的方式，協助我友邦及國際社會永續發展。