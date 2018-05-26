捐給WHO100萬美元 蔡總統：原要用在與布國外交合作

總統蔡英文（右）今日上午在總統府接見「世衛行動團」時宣布，將捐100萬美元，給WHO做為對抗伊波拉病毒的基金；稍晚，她在臉書發文透露，「這些資源原本是用在與布吉納法索的外交合作上，但從現在開始，我們會採取更靈活的戰術，突破中國的外交圍堵。」（記者羅沛德攝）

2018-05-26 13:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統蔡英文今日上午在總統府接見「世衛行動團」時宣布，將捐100萬美元（約新台幣3000多萬元），給WHO做為對抗伊波拉病毒的基金；稍晚，她隨即在臉書發文透露，「這些資源原本是用在與布吉納法索的外交合作上，但從現在開始，我們會採取更靈活的戰術，突破中國的外交圍堵。」

「台灣！是世界的台灣，我們會主動出擊。」蔡總統在臉書上強調，世界有多大，台灣的出路就有多大。台灣雖然被惡意打壓，我們更會主動出擊，尋求更多外交突破，沒有人可以封鎖台灣走向世界的決心。

蔡總統說，這段時間，伊波拉病毒疫情正在非洲蔓延，不斷傳出死亡病例。因此，在接見從日內瓦WHA大會回國的台灣世衛行動團時，「我宣布將捐出100萬美元給世界衛生組織，一起對抗威脅人類健康的疫情。」

蔡總統提及，這些資源原本是用在與布吉納法索的外交合作上，但從現在開始，我們會採取更靈活的戰術，突破中國的外交圍堵。

蔡總統指出，台灣是世界醫療大國，也是國際醫療體系的模範生，相信世界衛生組織，是為了全球人類的健康而存在，不該是玩政治的場合，台灣不僅要爭取應有權利，更願意善盡地球公民義務，「這就是我們和中國不一樣的地方。」