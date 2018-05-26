中國施壓航空業 外交部斥：不會讓中國變偉大

中國政府要求多家航空公司，清查其網站不得將台灣列為國家，對此，外交部表示嚴厲譴責，且中國一再打壓台灣舉措，「不會讓中國變得偉大」。圖為外交部長吳釗燮。（資料照）

2018-05-26 12:34

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國政府在今年1月至4月間，相繼致函24家經營中國航線的外籍航空公司、36家航空公司，清查其網站不得將台灣列為國家，對此，外交部今日發布新聞稿痛批，對於中國透過政治力，粗暴干預民間商業行為、國際企業營運的蠻橫做法，遂行打壓我國際地位的不良意圖，給予最嚴厲譴責。且中國一再打壓台灣舉措，「不會讓中國變得偉大」。

外交部表示，對於中國威逼國際企業及跨國航空公司，矮化對我稱謂的打壓行徑，表達高度關切，除指示各駐外館處向相關企業及航空公司進行查證，並重申我國政府一貫嚴正立場，促請各該公司妥善處理，堅持維護企業獨立自主營運的立場，切勿屈從中國脅迫矮化對我稱謂，損及商譽並傷及台灣主權與尊嚴。

外交部亦痛批，中國當局一再打壓台灣的舉措，不會讓中國變得偉大，只會引起台灣人民的憤怒與反感，重傷兩岸的和平與發展，讓兩岸距離更為遙遠，更踐踏中國國家主席習近平「兩岸一家親」及「兩岸同胞心靈契合」的宣示。

外交部表示，中華民國為主權獨立的國家，無論中國當局採取任何手段，都無法改變此一事實。外交部再次誠摯呼籲，國際社會秉持道德勇氣及正義原則，共同抵制中國政治力介入國際商貿活動及企業經營的惡劣行徑，切勿輕言屈服於中國的無理要求。