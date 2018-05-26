遭WHO拒於門外仍大灑幣 政院否認金錢外交

2018-05-26 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今日在府接見由衛福部長陳時中帶領的「世衛行動團」，並在致詞時宣布，將捐贈100萬美金（約新台幣3000萬）給世界衛生組織（WHO），作為防治伊波拉病毒的基金，而這筆資金，其實是原本要拿來運用在前日與我斷交的非洲友邦，布吉納法索身上，行政院則強調，台灣早期也受國際社會許多幫助，回饋是應當之事。

有聲音質疑，台灣遭WHO拒於門外，為何仍要捐款？行政院發言人徐國勇指出，台灣早期在防治天花、蛔蟲、砂眼等，也受到國際很多協助，如今台灣在醫學研究上有自己的一番成果，應該要對國際健康做出貢獻。

蔡英文在臉書上提到，伊波拉病毒目前正在非洲蔓延，死亡案例頻傳，因此決定捐出100萬美元給WHO，一起對抗威脅人類健康的疫情。

蔡英文表示，這些資源原先是要用在與布吉納法索的外交合作上，但她強調，從現在開始，政府將採取更靈活的戰術，突破中國的外交圍堵，「台灣雖然被惡意打壓，我們更會主動出擊，尋求更多外交突破，沒有人可以封鎖台灣走向世界的決心。」

布吉納法索在前日宣布與我斷交，除了這筆100萬美元的捐款外，原先運往布國的軍事物資，外交部和軍備局已下令，貨櫃輪抵達非洲港口後不得卸貨，直接把貨物載送返台。