NGO國際出擊 台灣海外援助聯盟受邀出席聯合國CoNGO會議

2018-05-26 11:54

〔特派記者呂伊萱/瑞士日內瓦26日報導〕台灣海外援助發展聯盟(Taiwan AID)本月初接受非政府組織聯合總會(CoNGO)邀請,參加在泰國曼谷舉行的「CoNGO亞太區域委員會議(RCAP)」,分享台灣公民社會組織在世界各國推動聯合國永續發展目標的成果與經驗。CoNGO為具聯合國諮詢地位的組織,其首席副會長李奇(Cyril Ritchie)相當友台,特別邀請台灣代表與會分享台灣NGO推動聯合國永續發展目標(SDGs)經驗。

中國雖在國際上處處施壓,意圖封鎖台灣生存空間,但台灣公民社會力量強勁,雖目前並非聯合國成員,但台灣NGO生命力受到國際重視,受邀分享經驗。5月初,台灣願景青年行動網協會執行長丁元亨及亞洲交流基金會國際交流主任劉宣辰,代表Taiwan AID,受邀出席在泰國曼谷舉行的「CoNGO亞太區域委員會議(RCAP)」,分享台灣公民社會組織在世界各國推動聯合國永續發展目標的成果與經驗。

CoNGO(Conference of NGOs in Consultative Relationship with the UN)自1948年成立,是具備聯合國諮詢地位NGOs的聯合總會,所有會員都需具備聯合國諮詢地位(Consultative Status)。其首席副會長李奇(Cyril Ritchie)剛卸任會長,為國際非政府組織領域重要領導者,目前擔任首席副會長。李奇對台灣非常友好,此次特別邀請Taiwan AID參與亞太地區委員會議。

李奇表示,此次會議是強調SDGs的精神,亦即「沒有任何一人被遺棄(Leave No one Behind)」,而亞洲地區公民社會組織的能量很強,透過區域會議可以將公民社會的聲音反應到聯合國,做為推動SDGs的參考。台灣許多NGO的主要計畫地點都在東南亞地區,也有非常多成功案例,李奇因此特別邀請台灣代表與會,分享台灣推動SDGs的寶貴經驗,也與其他與會的亞太NGOs交流,使亞太區域多認識台灣公民社會的發展。

本次CoNGO亞太委員會主要討論包含人權、普及教育、貧窮與社會共榮、性別平等、移民,政府治理,科技、綠色經濟及夥伴關係等9大議題,與會的非政府組織包含教育、移民關懷、社區國際合作與發展及國際生育家庭計畫等重要亞太非政府組織。