北市府搞白色恐怖？ 柯文哲自嘲：沒被人恐怖就好

2018-05-26 11:23

〔記者黃建豪／台北報導〕民進黨台北市議員許淑華昨爆料，台北市長柯文哲幕僚正在市府內部執行「白色恐怖」，調查政務官、獨立董事有無綠營背景？柯文哲今天上午再次反駁，「查這個要幹什麼」、「沒被恐怖就好，還恐怖別人」。

柯文哲上午出席士林區天母的鄰舍盃法式滾球活動，國民黨議員汪志冰、陳孋輝，無黨籍議員陳政忠等人紛紛到場，唯獨不見民進黨市議員出席，僅有民進黨立委吳思瑤在場。

對於是否遭民進黨陣營孤立？柯文哲表示，不曉得，可能是假日吧。媒體追問，是否跟綠議員李慶鋒放話，若有議員和柯同台就開除黨籍有關？柯也說，不會那麼嚴重啦，不要自己嚇自己，民進黨中央也沒有這種命令。

另就柯市府白色恐怖調查一事。柯文哲強調，這個他都查過，但奇怪，這個是誰、謠言從哪跑出來不曉得，「因為我們查這個要幹什麼？」他常在報紙上，讀到什麼消息，但奇怪，他自己內部問來問去，到底是誰也沒有。

柯文哲也說，通常指控人家要有證據，這也是台灣在媒體上的一個困境，常有一個消息，每個名嘴都在討論，但是真是假沒人知道。

另就民進黨陣營姚文智、呂秀蓮今天將舉行政見辯論的看法？柯文哲僅說，這也沒什麼評論，每個人按照自己喜歡的方式去努力就好。

有媒體也問到，台北市觀傳局是否已淪為柯的網路公司？柯文哲反駁，本來政策就需要行銷，但有個好笑的地方，因為他們（指觀傳局）說市長來插花一下，點閱率就會提高。所以他也開玩笑說，「台灣最強的廣告吉祥物，就是柯文哲，就這樣。」

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