批民進黨轉型不正義 吳敦義：國民黨要轉正回來

2018-05-26 11:07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午出席「國民黨中央黨史史料編篡委員會」創立88週年紀念會時致詞表示，國民黨受到執政黨不道德、違背良心作法的清算鬥爭與打壓，所謂的轉型正義其實是轉到不正義，未來國民黨要把所有被民進黨轉歪、轉斜、轉不正的，全都轉正回來。

他期許全黨要在冰寒的日子中團結在一起，今年各級地方公職人員選舉要打一場勝仗，2020大選才有機會重返執政，所有被民進黨轉到不正義的，才能轉回正義，就像車子的方向盤，已經被民進黨快要開到河溝、懸崖，國民黨要轉回來，「用正義把不正義轉正」，「他轉歪、轉斜、轉不正，我們就轉正回來。」

此外，吳敦義上午另參加由國民黨青工會舉辦的「愛台不斷電，青年護台灣，全台接力路跑」起跑儀式，他在致詞時表示，現在台灣面臨很多困頓，能源政策失衡，火力電廠火力全開，所以反空污已經成為全台灣的共同目標，有人過去競選時說用愛發電，現在卻是用人民的肺與肝在發電，因此反空污絕對不能放鬆。

吳敦義表示，日本核食未經安全檢驗，如果連發生地都不太吃，台灣卻為各種不同目的，就讓核食進口，這是傷害國人安全，因此一定要等幅射餘毒清理，並且由日本政府發出產地證明，那時候才可以考量進口，因此現階段反核食也是無可退讓。

此外，吳敦義還說，對於宜蘭、基隆、雙北、桃園乃至於新竹，都會受到損害的深澳燃煤電廠，有一位首長說要用乾淨煤發電，大家都不相信，如今有一群愛國愛家的年輕人，要環島接力，他希望這場環台接力路跑能提醒國人，大家一起確保生命安全、社區安全，乃至於全台灣、全中華民國、全人類的安全。

這場全台接力路跑將以210棒接力完成環島，向全台各地傳達國民黨反空污、反核食公投的理念。