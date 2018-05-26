吳敦義批台布斷交記者會：有好幾個面帶詭異笑容

2018-05-26 10:33

〔記者施曉光／台北報導〕友邦布吉納法索與我斷交，前晚蔡英文總統率行政院長賴清德等政府高層召開記者會表達政府立場，當時賴揆等人表情微露笑容，今天引來國民黨主席吳敦義質疑，「那種詭異的笑容，讓大家覺得怪異。」

但當媒體詢問，所指對象是否為賴清德？吳敦義連忙否認，「我、我、我沒講誰，我只看到不只一個，我、我、我、我不記得名字，那是媒體報導的啊！」

不過，當媒體說行政院說明賴清德的微笑是展現自信時，吳敦義又說，「我覺得話講得不太清楚了吧！作為國家的元首，被宣布斷交，不好好檢討自己哪些地方做得不夠周延」，而且蔡英文總統指中國拔我邦交國，是沒有自信的表現的說法，他批評根本是邏輯不通。

對於蔡總統質疑國民黨容忍中國，不顧內部團結，卻批評執政黨，吳敦義回應，「我們接受民進黨這兩年清算鬥爭，我們沒有落井下石，你有看到我在一個個國家斷交之後，我有發表評論太糟糕？我是哀矜勿喜！」

吳敦義還說，看到不斷有友邦斷交的訊息，作為中華民國的國民，大家哀矜勿喜，但他看到總統府記者會，「還有好幾個面帶笑容，那種詭異的笑容，讓大家覺得怪異。」

他說，這兩年來兩岸不再和平穩定發展，國家競爭力又大幅衰退，國內還有很多問題，又斷交好幾個國家，「我們心中感覺不好的，但我們去誇講民進黨你很利害、不斷的斷交，兩岸已讀不回，你很了不起，是不可能的事情！」