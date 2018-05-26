反擊終極統一 蔡英文：不能是台灣年輕人未來唯一選項

總統蔡英文（中）26日接見無任所大使吳運東（左二）、衛福部長陳時中（左三）等世衛大會（WHA）我國代表團成員。（記者羅沛德攝）

2018-05-26 10:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕面對中國打壓台灣參與WHA大會，蔡英文總統在今日接見自瑞士日內瓦返國的「世衛行動團」致詞表示，有在野黨說只要接受認可中國定義的九二共識，台灣就可以加入WHO，也不會斷交，在野黨主席更主張終極統一，主張統一是在野黨的自由，但是統一不能在壓力下，更不能是台灣年輕人對未來唯一的選項。

蔡英文指出，今年衛生大會的主軸是全民健康覆蓋，也就是能提供可以負擔的醫療，台灣健保就是全民健康覆蓋做得最好的，世界衛生組織因為政治理由將台灣排除在外，讓全球衛生和防疫出現漏洞，也讓台灣無法貢獻醫療專業，這一點要再一次表達遺憾和嚴正抗議。

蔡英文提及，不過事實已經證明，中國越在國際社會上打壓，國際社會對台灣支持力道也就越強，這一次世界衛生大會中，不只得到邦交國支持，也得到美國及理念相近國家，有始以來最大的聲援，要代表台灣向世界支持我們的國家、專業醫療團、衛福部、外交部、僑委會等，表達誠摯的感謝。

蔡英文表示，伊波拉病毒又在全球蔓延，雖然台灣無法正式參加WHA，但台灣還決心對世界衛生有所貢獻，「我在這宣布將捐100萬美元，給WHO做為對抗伊波拉病毒的基金，代表團這面旗子，代表台灣走向世界動力，會把這面旗子放在辦公室，每天提醒走向世界，在我任內每一天都會做好準備，克服所有的挑戰」。

蔡英文強調，有在野黨說只要接受認可中國定義的九二共識，台灣就可以加入WHO，也不會斷交，「幾天前，在我媒體上也看到在野黨主席對終極統一的主張，主張統一是在野黨的自由，但統一不能是一個在壓力下的選擇，更不能是台灣年輕人對未來唯一的選項」。

蔡英文說，「我要提醒我們期待加入WHO，台灣也期待維持全世界的友誼，但這些期待不應該拿國家尊嚴來交換，為什麼中國要不斷對台灣施壓，就是因為我們堅守主權底線，不願意退讓。因此，每一次中國對台灣的打壓，都代表台灣人民再一次守住了我們的主權與尊嚴。面對壓力，我們不會屈服，這就是台灣人。」

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總統蔡英文（右）26日接見世衛大會（WHA）我國代表團成員，衛福部長陳時中（左）贈送全體團員的簽名旗。（記者羅沛德攝）