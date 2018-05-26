吳敦義：九二共識35個字 是李登輝核定的

2018-05-26 10:20

〔記者施曉光／台北報導〕又見友邦與我斷交，藍營把原因歸咎蔡政府不承認「九二共識」，蔡政府昨日強力反擊，陸委會主委陳明通還主動出擊，告訴媒體找遍當年海基會換文海協會的信函，根本沒有國民黨主席吳敦義多次公開宣稱的那35個字，國民黨卻斷交歸咎蔡政府不接受爭議大的「九二共識」，吳敦義今日反擊說，那35個字就是當年前總統李登輝核定的，而且如果沒有1992年的共識，哪有1993年的辜汪會談？

吳敦義強調，兩岸在1992年達成的基本共識，就是兩岸都堅持一個中國原則，但是對於它的涵意，雙方同意以口頭聲明方式，各自表述，這也是蔡英文總統在89年7月6日當時以陳水扁總統的第一任陸委會主委身分，在立法院答覆立委陳超明質詢時說，「1992年兩岸有一個談的過程，但在我方立場是各自表述一個中國」。

他還告訴記者，只要找立法院公報，一定找得到，「如果翻到了，你就相信了，如果翻不到，上班時間來找我」，公報上清清楚楚。

吳敦義表示，其實蔡英文的說法搞顛倒了，其實應該是說「一個中國、各自表述」，「那35個字的意思就是如此，我懷疑她的邏輯能力」，「但不管顛倒與否，她總是承認1992年有那個事實，就是九二共識。」

吳敦義指出，「我們是一中各表，大陸他表他的，我們表我們的，這樣就能維持和平穩定的兩岸關係，但她（蔡英文）連最基本的歷史事實都不承認，兩岸現在就是已讀不回，一定有很多難以預測的各種狀況。」

陳明通昨日質疑吳敦義為了參加「國共論壇」，才會在日前出席國民黨宗教事務委員會活動時向中共表態終極統一，吳敦義今日則說，那些話他是講給前總統李登輝聽的，因為1992年11月3日我方簽的那35個字，就是李登輝核定，因此海基會後來就把這35個字的內涵傳給海協會，同年11月16日海協會回信函表達這個說法，「既經台灣有關方面同意，我會充分尊重並接受」，這就是兩岸換文九二共識、一中各表的最基礎。

吳敦義並指出，當年在李登輝主導下，憲法增修條文規定「國家統一之前」，台澎金馬稱為自由地區，全面改選立委，其他地區則稱大陸地區，兩岸有分治概念，他希望提醒李登輝在其任內核定這樣的憲法增修條文，而且訂定了很多包括當年九二共識的底子，並希望全民了解兩岸在一中各表的九二共識基礎上，維持和平穩定發展非常重要，而且憲法增修條文是反對台獨的，所以才會有所謂「國家統一之前」。