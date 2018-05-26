中國扼殺台灣國際空間 紐時：台灣民眾更反感！

2018-05-26 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國不斷利用龐大金援掠奪我邦交國，並且強迫外國企業更改標註，來壓縮台灣國際空間，試圖孤立台灣。美國媒體認為，中國這樣的行為，不僅拉遠兩方在文化和政治的距離，還讓台灣民眾反感，中國的策略適得其反。

《紐約時報》報導，中國持續讓台灣的邦交國減少，最近又讓布吉納法索與台灣斷交。中國還在本週阻撓台灣以觀察員身分，參加在瑞士日內瓦的世界衛生組織（WHA）年度大會。

另外，中國最近警告36家航空公司更改線上預訂系統對台灣的稱呼，要求改為中國的一部份，儘管台灣是一個自治的民主國家，也從未受到中國政府的控制。雖然白宮譴責這種要求是「歐威爾式胡言亂語」，美國主要的航空公司未照辦，但許多航空業者仍向中國低頭。

面對中國人對台灣稱呼的懷疑，其他行業也紛紛投降。上週，美國服飾大廠蓋璞（Gap）因為一款T恤設計的中國地圖未顯示台灣，遭到中國網友砲轟，隨後Gap被迫向中國道歉。

報導提到，中國扼殺台灣國際空間的代價高昂，雙方之間的文化和政治分歧逐漸加深。這種統一的潛在吸引力在台灣逐漸減弱，有部分原因是中國對台灣的態度強硬所導致。

《紐約時報》認為，儘管許多人仍然希望到中國尋找經濟機會，但蔡政府正在試圖加強與美國、歐盟和日本在內的經濟和外交關係。台灣作為世界第22大經濟體，台灣擁有許多籌碼，許多人認為政府可以用它來減少對中國經濟的依賴。