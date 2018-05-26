台布斷交賴揆「笑得太輕鬆」？ 徐國勇：從容展現自信

總統蔡英文（中）24日晚間針對布吉納法索與我斷交一事發表談話，在總統府秘書長陳菊（右2）、行政院長賴清德（左2）、外交部長吳釗燮（右）、陸委會主委陳明通（左）等陪同下，強調將更加堅定決心，繼續走向世界。（記者黃耀徵攝）

2018-05-26 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕布吉納法索昨天宣布與我國斷交，總統蔡英文在晚間舉行記者會時，有網友留意到，行政院長賴清德全程面帶微笑，表情似乎太過輕鬆。不過，行政院發言人徐國勇今日對此表示，那是從容展現自信的表現，外界不應過度解讀。

台布斷交引發國際關注，總統蔡英文昨晚間也臨時召開記者會，包含賴清德、總統府秘書長陳菊也都陪同出席。不過，有網友在PTT議論，記者會過程中，賴清德保持一抹淺淺微笑，質疑賴「笑得超爽的」、「表情太輕鬆了吧」。

綜合媒體報導，針對外界議論，徐國勇今天回應說，賴清德院長事後有提到，當時的表現是對國人、台灣有信心，不會因中國的打壓就懷憂喪志，強調在記者會上是為了展現自信、從容，賴揆也說自己其實不是在笑，只是認為沒必要表情過於凝重、嚴肅。徐國勇盼外界別過度解讀。

事實上，賴清德昨晚間也在臉書PO文時，引用中國先秦時期思想家韓非子的話「安危在是非 ，不在強弱；存亡在虛實，不在眾寡」，強調「中國越蠻橫，越會激起國際的反感，也會讓國際社會更加支持台灣」、「台灣不會在壓力下屈服，更不會在蠻橫作為下退卻」。