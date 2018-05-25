反深澳電廠大會師 國民黨北北基宜縣市長參選人明天合體

2018-05-25 21:53

〔記者林欣漢／新北報導〕據了解，由國民黨全國青工會主辦的「愛台不斷電 青年守護台灣」全台接力路跑活動，明天（26日）正式登場，而國民黨北北基宜的縣市長參選人，包括侯友宜、丁守中、謝立功、林姿妙將「大合體」，明天下午2點齊聚深澳電廠預定地，4人上演簡單的行動劇，並唱起順口溜，表達徹底反對深澳燃煤電廠的決心。

基隆謝立功陣營明天中午12點40分在基隆海洋廣場揭開活動序幕，謝立功將帶領基隆黨籍市議員參選人，在海洋廣場迎接由七堵舊火車站跑到基隆市區的隊伍，從他們手中接下路跑棒子，大隊人馬在海洋廣場舉標語、呼口號、高聲朗誦反深澳燃煤電廠的順口溜，表達基隆市民堅決反對興建深澳燃煤電廠。

緊接著，路跑隊伍朝深澳電廠舊址出發，國民黨北北基宜的縣市長候選人，包括侯友宜、丁守中、謝立功、林姿妙，預計將在深澳電廠大門口會師合體，這是路跑活動第一階段的高潮，也是北北基宜4位縣市長參選人第一次合體。

反深澳燃煤電廠的順口溜，內容如下：