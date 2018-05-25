北市府文基會成養人機關？柯任內人事暴增82人

台北市長柯文哲25日赴議會總質詢。（記者羅沛德攝）

2018-05-25 19:47

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市府轄下的財團法人基金會、都更中心等單位，由於人事任用考選不需經考選，加上議會監督困難，歷年來都被視為酬庸、養人機關。北市議員許淑華今於市政總質詢時指出，文化局轄下的財團法人台北市文化基金會自柯上任3年以來，已暴增82名員工、增幅達48％，還多增設一副執行長位置安插北市前顧問張益贍，質疑文基會成養人機關。

對此，北市長柯文哲回應，冗員該清就清，會請文基會至市府進行業務報告；不過對於張益贍任文基會副執行長一事，則支吾跳針回，實際負責人為另一位副執行長楊淑玲。

許淑華調閱資料指出，前市長郝龍斌任內，文基會正職員工人數僅170人，柯文哲上任3年多來員工暴增至252人、增82人，增幅達原人數48％，107年度文化局撥預算補助文基會4億元，光人事費就吃掉50％，痛批文化局僅200人，轄下文基會編制卻等同局本部根本不合常理。

許淑華進一步指出，原文基會僅有1名副執行長，但柯上任後卻增為2人，基金會平時運作明明都仰賴副執行長楊淑玲負責管理業務外外，市府卻另安插張益贍入基金會，負責「府會協調、招募資源與募款」，顯然另有目的；自己還曾私下問張業務內容，張當時回，「幫市長寫計畫」。

進一步攤開文基會近年業務表現，發現員工人數增、但業績卻倒退。許舉例，以往松菸文創每年盈餘繳庫平均達200萬，去年僅剩82萬，參觀人次也少了100萬，質疑基金會人事增加、但業務執行能力卻直直落，質疑市府在基金會內養冗員。

面對議員質疑張益贍於文基會內功能不彰，柯頻跳針回「楊淑玲為專業經理人，實際負責會內業務」，還說「冗員該清就清，張益贍不會造成太大破壞，實際業務為楊淑玲」；至於去年業務成績衰退，柯則認為與舉辦世大運有關，自己還是第一次聽到有人說文基會有問題。