WHA場外8友邦談與我醫療合作 「台灣是專業夥伴」

外交部及衛福部合作辦理「建立夥伴關係強化健康照護體系：以國合會經驗為例」分享會，友邦及友我國家一同與會交流。（國合會提供）

2018-05-25 19:39

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦25日報導〕世衛大會（WHA）將於26日閉幕。我友邦在大會發言中感謝台灣的協助，而在場外的「建立夥伴關係強化健康照護體系」分享會中，聖文森、薩爾瓦多等8國友邦也出席與會，均具體提及台灣協助其健全醫衛實力的案例。友邦以這些例子說明，台灣能提供專業技能，是有經驗並積極的合作夥伴，呼籲世衛（WHO）以包容性作法看待台灣參與。

今年國際友我聲量強，除理念相近國家外，也有17個友邦與觀察員馬爾他騎士團公開在大會發言中表達挺台言論。友邦聲援時提出具體案例，說明台灣如何協助友邦建構醫療能力。我國透過國合會推動與友邦的合作計畫。

大會期間，國合會、外交部及衛福部也在場外合辦「建立夥伴關係強化健康照護體系：以國合會經驗為例」分享會。聖文森衛生部長布朗、聖克里斯多福衛生部長漢米爾頓、巴拉圭衛生部長莫里尼戈與吐瓦魯衛生部次長莫雷希等友邦高層官員出席與會，史瓦帝尼、尼加拉瓜、薩爾瓦多、海地等友邦也派代表參加，另也有來自日本、法國、瑞士等國的官員與學者共襄盛舉。

聖克里斯多福衛生部長漢米爾頓分享與我國合作的慢性腎臟病基礎防治體系建構計畫。漢米爾頓在大會發言時，激昂的發表令人印象深刻；漢米爾頓說，聖克里斯多福作為一個小島嶼國家，也致力於推行全民健康覆蓋（UHC），而中華民國台灣提供專業技能，也是有醫療能力建構經驗的合作盟友，協助他們建立基礎設施、實現目標，他們對此感謝，更支持台灣2300萬老百姓應納入全球公衛體系，呼籲WHO以包容性、而非排他性作法對待台灣。

巴拉圭衛生部長莫里尼戈則在分享會中介紹與我合作改善醫療資訊管理的經驗，莫里尼戈強調，良好的健康資訊系統可改善醫院的生產力，例如與國合會推動計畫的醫院看診量提升8成、病患候診時間減少一半，同時大幅改善其管理與健康服務的提供與決策的即時性。

聖露西亞衛生部長艾瑟柯在大會發言不僅支持台灣，且幾乎將所有發言時間都用在為台灣辯護；聖露西亞說，台灣為聖露西亞培訓醫衛人士、每年多次派出專家支援服務、讓學生領取獎學金去台灣學習，台灣也在健康膳食、身體鍛鍊與農業等項目協助聖露西亞。聖露西亞強調WHO目標是讓所有人盡可能獲得健康，本年度WHA主題更是UHC，這明確表明WHO有義務保證世界所有人被涵蓋，包括生活在台灣的人口。