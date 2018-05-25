選舉到了！4個凍漲房屋稅提案 台南市議會一口氣通過

台南市議會25日傍晚一口氣通過各黨團及議員共4個凍漲房屋稅提案。（記者蔡文居攝）

2018-05-25 19:23

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會第2屆第7次定期大會，經整一整天冗長的會議，今天（25日）傍晚在各黨派議員不相互杯葛下，一口氣通過各黨團及議員共4個凍漲房屋稅提案，各黨派皆大歡喜。其中，一案為台南市房屋稅自條例修正案的法規提案，另3案為臨時動議，4個提案版本不一，但主要訴求均為凍漲房屋稅。

台南市財稅局長張紹源說，尊重議會，但房屋稅1次公告3年，這是法律的規定，無法更動。未來房屋稅如何徵收，依法得視明年召開的不動產評價委員會議的決議而定（明年會議是決定108至110年度的稅率）。

台南市房屋稅自去年起分3年調漲，平均漲幅67％，並適用於民國90年7月1日以後設籍房屋。由於選舉將屆，反對調漲聲浪愈來愈大，包括民進黨、國民黨、無黨聯盟等黨團及無黨籍市議員陳朝來，分別提案要求凍漲房屋稅。

其中，陳朝來的版本為台南市房屋稅自條例修正案。陳朝來說，他的版本已折衷各方的意見，終獲通過。之前被徵收的就算了，但明年起凍漲房稅，並以104年未調漲前的房屋稅來徵收，且不得回溯。

民進黨團的版本則是，建請市府編列預算補助108年房屋稅由65％調整至81％的稅金，以符合法令規定之方式，應編列預算補助明年調漲的16％，以減輕市民租稅之負擔，避免衝擊民眾生活。

國民黨外加3位無黨議員的版本則是，建請房稅徵收不應回溯15年，且106年、107年多收稅金應退回百姓，108年房屋稅應凍漲。無黨聯盟版本則為107年度房屋稅凍漲且不應回溯90年7月1日以後的房屋。