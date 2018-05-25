反擊蔡英文陳明通！國民黨：2年掉4友邦 只會推責給在野黨

2018-05-25 19:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨批評蔡政府未處理好兩岸關係，才會導致斷交連連，今天（25日）引來蔡英文總統及陸委會反擊，國民黨發言人洪孟楷傍晚回應說，友邦斷交後，民進黨不知檢討自己的意識形態與施政不力，反而完全忘了自己才是掌握權力的執政黨，不但陸委會只會檢討在野黨，就連身為國家元首的蔡英文，也只會把責任推給在野黨。

洪孟楷說，其實台灣人民要求的不多，只是想問蔡政府一聲，「問題已經發生了，然後呢？」

洪孟楷指出，陸委會這兩年來除了拍微電影、辦有獎徵答，做了什麼促進兩岸交流的事？身為政府部會卻推卸責任給在野黨，完全是開民主倒車。當初馬政府時代只要有一個邦交國斷交，民進黨又如何鋪天蓋地、口誅筆伐？如今蔡政府兩年時間就掉了4個邦交國，陸委會主委居然還有臉說三道四，真的是不知今夕是何夕。

對於陳明通說，看不到「九二共識」文件內容，洪孟楷反嗆，「那就請沒做功課的主委回去翻閱相關文件，包括時任總統李登輝簽名的那份國統會會議記錄，沒做功課又只會責怪在野黨的陸委會主委，實在完全不及格。」

針對立法院民進黨團反對蔡英文總統到立法院進行國情報告，並要求國民黨主席吳敦義針對憲法最終統一的說法，給全台人民交代，洪孟楷痛批，民進黨團護航已經護到是非不分了，在邦交國持續斷交，如此重大的國安事件，難道總統不該到立院向全民報告嗎？而且憲法與增修條文白紙黑字，「吳主席有哪一點講錯了嗎？」「民進黨一心只想推翻憲法，該交代的是民進黨而不是國民黨。」

他還說，民進黨能不能向國人保證，在蔡英文總統本屆任期屆滿前，不會再有任何一個友邦與我國斷交？「做不到，就請負起完全責任。」