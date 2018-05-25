吃到飽月票真正目的？ 柯P：更嚴格路邊停車管制

2018-05-25 17:26

〔記者黃建豪／台北報導〕北市長柯文哲在議會透露，雙北1280元交通定期票上路的目的，是要替未來更嚴格的路邊停車管制鋪路，暗示未來台北市不僅針對汽車，甚至要增加機車停車的成本。梁文傑反駁市府無法證實1280，能誘使汽機車減少。柯坦承，他確實沒辦法精算，但他知道方向是對的，所以就先做。

議員梁文傑質疑，以居住在台北市政府的民眾搭捷運通勤淡水為例，一年可省下1.3萬元，但用納稅錢替民眾省下錢並沒道理。柯文哲回應，推出1280吃到飽月票，並不會對政府增加太多的成本，而且北市已實施停車收費才敢做，整個政策戰略，是未來要對路邊停車有更嚴格的管制。

梁文傑反問，意思就是從路邊停車格，增加汽機車停車成本？柯文哲表示，對，就是要對汽機車有更多管制，台北市每天有大量的機車騎進來，原因就是因為機車便宜，但最大問題是機車沒辦法管，一管就會「吱吱叫」，所以戰略上，要讓民眾知道，搭公車、捷運時間上會多一點，但絕對不會多花錢。

梁文傑指出，台北捷運每天已有200萬搭乘人次，但開通20幾年來，機車數量還是增長18％、汽車增長25％，實際上，並沒辦法透過蓋捷運就要民眾不要開車。柯插話指，這是因為以前沒有路邊停車收費概念。

但梁文傑表示，他曾發文給交通局，詢問如何評估民眾購買1280運票後，就會願意放棄開車只搭捷運，因為現在購買1280的23萬人中，大多沒用記名悠遊卡，實際上並無法調查，交通局也給不出答案。

柯文哲坦承，1280會是台北市整個交通的基幹，若要問有多少人因為這樣轉過來不開車，他沒辦法辯論，但他大概知道方向就先做，會在1280跑三個月後再評估狀況。

梁文傑仍認為，台北的捷運搭乘成本已經全世界中最便宜，再便宜下去，對於抑制汽機車的成長不會有多大改變，所以要對汽機車管制，就要讓民眾覺得使用汽機車是高成本的，但市府還沒做。柯文哲表示，只是還沒開始。