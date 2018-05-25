總統質疑在野黨容忍中國打壓 籲團結抵抗外侮

蔡英文總統質疑在野黨容忍中國對台灣的打壓，卻嚴苛批評執政黨。（記者李欣芳翻攝）

2018-05-25 16:48

〔記者李欣芳／台北報導〕布吉納法索與台灣斷交，在野黨批評蔡政府沒有處理好兩岸關係才導致中國頻出手斷我邦交國，蔡英文總統今天下午在接待國際獅子會幹部時表示，邦交國離開我們，當然是令人遺憾。但更令人感到遺憾的是，台灣的內部沒有辦法團結。她看到在野黨說，要先處理好兩岸，才能處理好外交。我們當然要處理好兩岸關係，但是，她ㄧ直強調，處理兩岸關係的前提，是要有一個團結的台灣。

她說，但是，在過去的這段期間，當中國無所不用其極在打壓台灣時，在野黨的發言之中，對執政黨批評之嚴苛，以及對中國打壓行為之容忍，卻讓全體國人同胞難以理解。

蔡總統表示，她要利用這個機會，來請教我們的在野黨，這兩年政府在處理兩岸關係上，有沒有捍台灣的尊嚴？有沒有捍衛台灣人民的安全？有沒有堅持台灣的主權？有沒有堅持不挑釁的原則？這些我相信我們都做到了。

總統指出，這樣的政府，難道不值得在野黨共同來支持、共同團結在一起嗎？「我不會忘記，作為總統，我最重要的使命，就是捍衛台灣人的光榮與尊嚴。

總統下午接先國際獅子會300-E2區行政服務團隊暨分會會長時表示，昨天晚上，各位從新聞媒體都看到了，布吉納法索宣布跟中華民國終止外交關係。「我昨天也說了，我們不會再忍讓」。

「從我上任之後，在外交部及所有國人同胞的努力之下，台灣跟美國、日本、歐洲這些理念相近國家的實質關係都獲得了大幅進展。台灣在國際社會的實質參與，以及我們積極走向世界的做法，在在都讓中國感到不安。」，總統說，因此，他們蠻橫粗暴的改變現狀，對台灣的外交打壓，幾乎是到了無所不用其極的地步。不僅僅是阻止台灣進入國際組織、逼迫邦交國跟我們斷交，甚至還壓迫外國的民間公司更改台灣的名稱。

總統強調，她要藉著今天這個機會，呼籲所有在野的政黨跟社會各界，在國家面臨困難的時候，當中國持續加大對台灣的打壓力道的時候，我們只有團結，團結在台灣人民的意志之下，我們只能有一個立場，就是共同對抗外人的打壓。