宜檢成立查賄小組 民眾檢舉謹記「接保打訴定」

2018-05-25 17:00

［記者林敬倫／宜蘭報導］年底5合1大選逐步逼近，宜蘭地檢署今聯合檢警調憲及政風單位，成立「查察賄選及暴力執行小組」，要全力防堵賄選，並呼籲民眾謹記「接保打訴定」5大原則，勇於檢舉賄選，最高可獲得五百萬元檢舉獎金，檢舉可撥打0800024099轉4或03-9251835。

107年地方5合1選舉將於11月24日舉行，宜蘭地檢署今成立「查察賄選及暴力執行小組」，向賄選宣戰，根據地檢署資料，103年宜蘭地方選舉，共有58件賄選案被起訴，其中僅有10件是透過民眾檢舉獲得的情資，有6件被判決確定為有罪，因此今小組成立大會，宜蘭地檢署主任檢察官薛植和，也向民眾說明檢舉賄選拿獎金的方法。

薛植和指出，民間的力量無窮，如果民眾能主動提供事證，對淨化選風有極大幫助，有鑑於以往宜蘭地區民眾提出檢舉的情況少，92年至102年的檢舉獎金，法務部發出約3億元，但其中只有2000多萬元是在宜蘭縣發出，比例明顯偏少，所以呼籲民眾勇於檢舉。

薛植和表示，民眾檢舉時，要謹記「接保打訴定」等5大原則，也就是先「接」近買票之人，「保」存人、事、時、地、物等證據，再「打」檢舉電話，「訴」則是指全案檢察官起訴，民眾就可領4分之1檢舉獎金，1審或2審判決有罪再領4分之1，「定」罪後則可領全額獎金，宜蘭地方選舉最高檢舉獎金為500萬元，提出的事證越多，獎金就領得越多。

宜蘭地檢署檢察長李金定呼籲，民眾請勿隨意收賄，以免涉及刑責，如欲賄選要勇於檢舉，領取獎金，檢警調與政風單位，一定會對舉發之人盡到保密責任。