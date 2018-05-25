苗縣「查察賄選及暴力執行小組」揭牌成立

2018-05-25 16:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣本屆「五合一」選舉，共有14名當選人涉賄，被判當選無效；下屆選舉，將於11月24日舉行，苗栗檢、警、調共組的「查察賄選及暴力執行小組」今天揭牌，宣告展開選舉查察工作。

五合一選舉，為縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長的地方公職人員選舉。苗栗檢警調於本屆五合一選舉追查賄選案，檢方共提出14件民事當選無效之訴，苗栗地院一審也都判決當選無效，從縣議員、鄉鎮市長，到鄉鎮市民代表、村里長當選人都有，創下苗檢查賄記錄，但也凸顯苗縣賄選風氣仍盛。

「查察賄選及暴力執行小組」由苗栗地檢署檢察長柯麗鈴、苗縣警察局副局長范織坤、苗縣調查站副主任陳駿銘、吳榮修共同揭牌。

柯麗鈴表示，將積極偵辦賄選及暴力選舉案件，維護不受任何金錢、暴力介入之乾淨選舉環境，使候選人能打一場乾淨公平之選戰，達到選賢與能之目的。

檢警調表示，隨著選舉登記日期到來，各參選人陸續表態、浮上檯面，雖目前尚未有疑似賄選情資，不過地方「綁樁」情形已鴨子划水，會密切關注後續狀況。

地檢署表示，為鼓勵民眾檢舉賄選，法務部制訂鼓勵檢舉賄選要點規定，查獲縣（市）長候選人賄選者，最高每一檢舉案件給500萬元。查獲其他人賄選者，每一檢舉案件則為50到200萬元不等。檢舉免付費電話專線：0800-024-099。