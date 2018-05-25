賴揆：完成颱風季節防災整備 應用科技強化減災措施

2018-05-25 16:05

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於颱風季節將來臨，行政院長賴清德今天主持「中央災害防救會報」，在聽取「今年防汛及颱風季節防救災整備工作」報告後表示，請經濟部、內政部、國防部、交通部及農委會等部會，針對所屬權責，加強辦理防汛及颱風季節期間的各項防救災整備工作。

賴清德指出，台灣經常發生各式天災或人為疏忽造成的災害，中央災害防救會報責任重大，須結合公私部門集思廣義，訂立各項防災作為，貫徹至地方，使政府面對各項災害都能將災損降至最低，也希望經由委員指教，讓後續防災工作推動更為順利。

賴揆表示，應善用科技，提供精準預警資訊，讓政府、企業及社會大眾，提前因應防範，並強化各項警報訊息傳遞措施。此外，遇有災情，中央與地方政府共同合作，運用多元管道搜集分析，並做好緊急應變處置；即時更新維生管線、基礎設施的復原進度，並透過媒體周知社會大眾。

這次會議通過增訂懸浮微粒物質、火山災害等2項災害防救業務計畫及修正風災、礦災、水災、旱災、工業管線災害、毒性化學物質災害、寒害、動植物疫災、土石流災害，以及空難災害等10個災害防救業務計畫，行政院將由內政部、經濟部、交通部、農委會及環保署函頒實施，後續仍請檢討精進，以因應可能的災害威脅。