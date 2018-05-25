陳明通：國民黨只會附從中國 敢不敢說要統一對岸？

2018-05-25 16:14

〔記者施曉光／台北報導〕又見友邦與我斷交，藍營把原因歸咎蔡政府不承認「九二共識」，陸委會主委陳明通非常不服氣，利用今天下午與媒體「吹風」機會質疑，他找過當年海基會換文海協會的信函，其中完全沒有國民黨主席吳敦義多次公開宣稱的那35個字，國民黨卻把友邦斷交歸咎蔡政府不接受有爭議的「九二共識」。

陳明通還說，前總統馬英九經常在國人面前講「一中各表」，但當年「馬習會」馬英九在中共國家主席習近平面前卻縮起來，當時陸委會主委夏立言與一些學者在旁邊都愣住，後來馬英九返國召開記者會說在房間有說」，「但Who knows?」他並質疑，國民黨有哪一位政治人物在習近平面前說過「九二共識、一中各表」？而最信誓旦旦的馬英九，應該到習近平面前講講「一中各表」，但他相信，國民黨不可能在中共那邊拿到「一中各表」。

吳敦義日前出席該黨宗教事務委員會第一次工作會議及授證活動時致詞時表示，根據憲法增修條文明定「在國家統一前」，國家最終目標就是統一，對此陳明通也頗不以為然。

他說，吳敦義為了參加「國共論壇」，修補與中共關係，做出如此談話，「讓我嚇一跳」，「為了與習近平見面，有需要這樣說嗎？」

陳明通說，他是憲法專家，如果要根據憲法規定，應該是要以三民主義統一中國，但國民黨早就已經不說了，吳敦義卻突然說出最終統一，「我看是被統一吧﹗敢不敢大聲說要統一對岸？」

他並說，現在國民黨不敢再說三民主義統一中國，是因為不實際了，很多中客來台灣，大家拍三民主義統一中國的標語，只是視為觀光景點，因為大家都知道不可能，國民黨現在談統一，就是「被統一」，而馬英九執政時說「不統」，就是承認不可能統一，現在再談統一就是「附從、被統」，「吳敦義平常不講這個（統一），現在卻講，就為了去『國共論壇』，但有必要嗎？」他知道後感到很沉重。

吳敦義過去多次公開談話提及，1992年兩岸經由兩階段談判協商後，我方行文對岸表達「兩岸都堅持『一個中國』的原則，但對其涵義雙方同意以口頭聲明方式，各自表述」，內容有35個字，並獲得對岸回函表示尊重並接受，但陳明通說，他翻過相關資料，根本沒有吳敦義所謂的35個字，「我怎麼找都找不到」。

陳明通強調，友邦斷交事件的本質，並非在於蔡政府不接受「九二共識」，在野黨說法完全是昧於國際情勢下的新賽局，這是一連串美中台三邊關係互動的結果，而且「九二共識」不存在各表，只有「一中原則」，他奉勸國人要團結，一致對外，「沒有台灣，我們還有什麼？」中國統一台灣是陽謀，不是陰謀，在野黨卻採取附從策略，對岸要求談統一，就談統一，「台灣可以得到什麼？最終還是幫人家完成目標。」