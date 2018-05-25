請辭副市長也辭北農董事長？ 陳景峻：法律規定我不知道

2018-05-25 15:39

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨確定與台北市長柯文哲「分手」，自提市長參選人，在柯市府任職的民進黨籍的首長動向備受矚目，北市副市長陳景峻今日傳出辭去副市長，陳景峻今下午赴市議會總質詢時被北市議員徐世勳追問是否一併辭去台北農產運銷公司董事長一職，對此陳景峻表示，「法律規定我不知道」，裸退就沒問題，言談的態度仍未清楚說明去留。

徐世勳今日下午在議會總質詢時問陳景峻是否辭去副市長，陳景峻走上備詢台語重心長再次表示，確定提名之後，「我是有想沉澱、休息一下，也有跟柯市長口頭報告過」，他在這段期間扮演白綠之間橋樑，才能讓白綠合作共創雙贏。

徐世勳追問是否持續任職北農董事長嗎？或是辭掉？陳景峻答覆，法律規定他不知道，裸退就沒有問題。徐再問，當初進入柯市府的目的是服務市民、協助市長或是為了民進黨才來的？

陳景峻表示，當初來市府是柯市長任命的，對我也很信任與重用，他心裡有數也很感激，希望能跟柯市長完成政治改革，共同為首都努力，完成整個國際首都的面貌改變，這是他跟柯想做的事。

徐世勳繼續問陳，如是民進黨自提人選就考慮辭職，就與你當初進來市府目的不一樣，我看到你對北市用心努力、做很多事情，建立白綠橋梁、打破藍綠的意識，若因為提名就辭職，讓民眾感覺回到原點，他要陳景峻慎重考慮辭職一事，不要讓民眾失望。

對此，陳景峻表示，他常覺得如果以市政建設、服務人民的角度，希望沒有所謂藍綠、綠白之間對抗，也希望所有民眾跟議員（指徐）有一樣的想法，他就可非常快樂耕耘這塊園地（指北市工作），跟柯一起打拚。

最後徐世勳回應陳的話，表示希望有這麼一天，那就更應該留下，還沒完成任務不該抽身，最後徐也問柯是否希望陳景峻留下？柯文哲說，他本來就希望陳留下，他的工作行程已經排到年底了。

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