推東京奧運台灣正名公投 張燦鍙：過去三度以台灣之名參加

2018-05-25 16:46

〔記者蔡文居／台南報導〕「2020東京奧運台灣正名公投」於5月11日正式啟動第二階段連署，前台南市長、李登輝民主協會理事長張燦鍙，代表東京奧運台灣正名行動聯盟拜會台南市議會民進黨團，希望到八月底時能衝到40萬份的連署量，讓正名公投能和年底大選合併舉行，凝聚國人共識，議長賴美惠和民進黨議員均表達全力支持。

張燦鍙表示，早在1956，台灣就以「美麗島」名義參加奧運，1960、1964及1968年奧運全都是以台灣名義參加，國際也接受過。台灣是一個主權獨立的國家，現在用「中華台北」參加，不是國名也不是地名，甚至他曾開玩笑說，中華台北那我們台南人不就不能參加，讓人覺得很奇怪。

張燦鍙說，公投第二階段連署門檻為28萬1745人，此次將以40萬人連署為目標，展現台灣人的堅定決心；目前已結合國內21個NGO社團，建立合作平台，邀請大家分工行動，期待屆時台灣人能抬頭挺胸，以台灣隊的身分堂堂邁入東京奧運。

2020東京奧運台灣正名公投連署活動，於今年1月16日起跑，3月24日通過中選會第一階段連署，主辦單位2020東京奧運台灣正名行動聯盟宣布5月11日起正式啟動第二階段連署，主要參與者包含前奧運國手紀政、台灣之友會、台灣基督長老教會、台灣教授協會等本土社團。

黨團總召邱莉莉表示，奧運的起源就是為停止戰爭而辦的運動會，有追求和平和友誼的意味，透過奧運場合訴求台灣是主權獨立國家是相當合適的舉動，尤其目前台灣面臨外交衝擊，正名的公投連署對內也有助國人凝聚國族意識，民進黨南市議會黨團會全力配合第二階段的公投連署，希望能協助正名公投在年底付諸實現。

邱莉莉表示，黨團將提供宣傳布條和500份連署單，協助議員服務處成立連署站，方便國人連署，超過部份由各議員配合支應，用行動相挺正名公投。

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