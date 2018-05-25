推東京奧運台灣正名公投 張燦鍙：過去三度以台灣之名參加

2018-05-25 16:46

〔記者蔡文居／台南報導〕「2020東京奧運台灣正名公投」於5月11日正式啟動第二階段連署，前台南市長、李登輝民主協會理事長張燦鍙，代表東京奧運台灣正名行動聯盟拜會台南市議會民進黨團，希望到八月底時能衝到40萬份的連署量，讓正名公投能和年底大選合併舉行，凝聚國人共識，議長賴美惠和民進黨議員均表達全力支持。

張燦鍙表示，早在1956，台灣就以「美麗島」名義參加奧運，1960、1964及1968年奧運全都是以台灣名義參加，國際也接受過。台灣是一個主權獨立的國家，現在用「中華台北」參加，不是國名也不是地名，甚至他曾開玩笑說，中華台北那我們台南人不就不能參加，讓人覺得很奇怪。

張燦鍙說，公投第二階段連署門檻為28萬1745人，此次將以40萬人連署為目標，展現台灣人的堅定決心；目前已結合國內21個NGO社團，建立合作平台，邀請大家分工行動，期待屆時台灣人能抬頭挺胸，以台灣隊的身分堂堂邁入東京奧運。

2020東京奧運台灣正名公投連署活動，於今年1月16日起跑，3月24日通過中選會第一階段連署，主辦單位2020東京奧運台灣正名行動聯盟宣布5月11日起正式啟動第二階段連署，主要參與者包含前奧運國手紀政、台灣之友會、台灣基督長老教會、台灣教授協會等本土社團。

黨團總召邱莉莉表示，奧運的起源就是為停止戰爭而辦的運動會，有追求和平和友誼的意味，透過奧運場合訴求台灣是主權獨立國家是相當合適的舉動，尤其目前台灣面臨外交衝擊，正名的公投連署對內也有助國人凝聚國族意識，民進黨南市議會黨團會全力配合第二階段的公投連署，希望能協助正名公投在年底付諸實現。

邱莉莉表示，黨團將提供宣傳布條和500份連署單，協助議員服務處成立連署站，方便國人連署，超過部份由各議員配合支應，用行動相挺正名公投。

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  • 張燦鍙（中）表示，早在一九六０、六四及六八年奧運全都是以台灣名義參加，國際也接受過。（記者蔡文居攝）

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  • 張燦鍙代表東京奧運台灣正名行動聯盟拜會南市議會民進黨團，希望達到40萬份的連署量，讓正名公投能和年底大選合併舉行。（記者蔡文居攝）

    張燦鍙代表東京奧運台灣正名行動聯盟拜會南市議會民進黨團，希望達到40萬份的連署量，讓正名公投能和年底大選合併舉行。（記者蔡文居攝）

  • 支持者王溪河出席記者會響應在台南大東夜市擺攤連署東奧台灣正名公投。（記者蔡文居攝）

    支持者王溪河出席記者會響應在台南大東夜市擺攤連署東奧台灣正名公投。（記者蔡文居攝）

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