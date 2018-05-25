議員逼問為什麼被民進黨分手？柯傻答：我也不曉得

2018-05-25 15:14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕年底台北市長選舉，民進黨確定自提市長人選，代表宣告與現任市長柯文哲「分手」。柯文哲今日下午赴市議會總質詢時，北市議員徐世勳問到，趁此機會問總統蔡英文為什麼會分手，只見柯文哲一時語塞，回說「我、我，我們是被分手的，我也不曉得」，引發在場官員與媒體一陣笑聲。

徐世勳在議會總質詢先問柯，是否要談一下蔡英文所提的台灣價值？柯文哲趕緊向徐求饒，笑說「我們兩個交情不錯，不要問我這個問題」。徐世勳不放棄，繼續問蔡提到台灣價值包括照顧年輕人居住，柯表示他跟蔡出席健康公宅典禮時，確實談到時現居住正義也是台灣價值。

話鋒一轉，徐世勳秀出多張PPT圖檔直指，現今國民感受的蔡英文台灣價值卻是台大沒校長、年金改革爭議、一例一休風波、力保北農總經理吳音寧，但柯文哲認為，這些都跟台灣價值無關。

徐世勳再說，台大校長攸關教育、年金改革也是全國事情，為何跟台灣價值無關？柯文哲表示，不是發生在台灣就都是台灣價值。

徐世勳繼續猛問，舉例柯文哲出訪歐洲時在演講提到台北價值是民主、自由、多元、開放、人權、法治及永續，這些都與蔡總統的台灣價值滿雷同的，徐突然問柯「怎麼會分手？」只見柯一時反映不過來，一開始笑說「呵呵，我也不曉得」，徐再問要不問藉此問一下蔡總統，柯文哲回答「我、我，我們是被分手的，我也不曉得」。