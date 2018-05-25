遇台布斷交打擊 陳時中：要更努力輸出台灣....

2018-05-25 14:42

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦25日報導〕世衛大會（WHA）將近尾聲，台灣世衛行動團25日結束行程，啟程返國。今年國際友我力量特別強大，與各國雙邊會更超過60場，但在大會尚未結束之際，就發生布吉納法索斷交事件。衛福部長陳時中對此表示失望，但也強調外交困難時，台灣更沒有悲觀的權利，要更加努力輸出台灣經驗、彰顯台灣價值。

世衛行動團今年在日內瓦活動較去年更忙碌，與各國舉行雙邊會議、辦理專業論壇、多邊座談會、拜會國際組織等，公開與閉門活動的行程數量幾乎是去年的兩倍。陳時中初步估算與各國進行的雙邊會談超過60場，超越去年的59場，而且每場談的時間也更長。

今年國際友我力量特別強大，23國與馬爾他騎士團公開在大會發言中表達直接或含蓄的挺台言論，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）也率領多名高層官員與我方代表會談。陳時中說，美國在會談中清楚表達支持台灣參與WHA，而且具體提到，不能等到執委會或是大會前才開始動作，而是「現在就要行動」，他對如此善意的具體行動感到非常高興。

陳時中全部行程畫下句點後受訪時說，和美國舉辦很成功的雙邊會談後，接到布吉納法索斷交消息，對我們是一項打擊，當然非常失望，但從先前得知布國衛生部長提早回國後，就已嗅到不尋常的味道。

陳時中說，世衛行動團全團對這件事的感受是，越是面對這樣的情況，台灣人民更沒有悲觀權利，且從這些事件可以更明顯看到，對中國而言「這些都只是政治交易」，更遑論中國不斷聲稱要照顧台灣人民，「根本就是滿口謊言」。

陳時中說，面對這種情形，我們要更加努力輸出台灣經驗，彰顯台灣價值，相信終究「人權會戰勝政治交易」。

  • 美國駐日內瓦代表團在專頁上分享美國衛生部長阿札爾與台灣衛福部長陳時中會面。（翻攝自臉書頁面）

    美國駐日內瓦代表團在專頁上分享美國衛生部長阿札爾與台灣衛福部長陳時中會面。（翻攝自臉書頁面）

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