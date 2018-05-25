遇台布斷交打擊 陳時中：要更努力輸出台灣....

2018-05-25 14:42

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦25日報導〕世衛大會（WHA）將近尾聲，台灣世衛行動團25日結束行程，啟程返國。今年國際友我力量特別強大，與各國雙邊會更超過60場，但在大會尚未結束之際，就發生布吉納法索斷交事件。衛福部長陳時中對此表示失望，但也強調外交困難時，台灣更沒有悲觀的權利，要更加努力輸出台灣經驗、彰顯台灣價值。

世衛行動團今年在日內瓦活動較去年更忙碌，與各國舉行雙邊會議、辦理專業論壇、多邊座談會、拜會國際組織等，公開與閉門活動的行程數量幾乎是去年的兩倍。陳時中初步估算與各國進行的雙邊會談超過60場，超越去年的59場，而且每場談的時間也更長。

今年國際友我力量特別強大，23國與馬爾他騎士團公開在大會發言中表達直接或含蓄的挺台言論，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）也率領多名高層官員與我方代表會談。陳時中說，美國在會談中清楚表達支持台灣參與WHA，而且具體提到，不能等到執委會或是大會前才開始動作，而是「現在就要行動」，他對如此善意的具體行動感到非常高興。

陳時中全部行程畫下句點後受訪時說，和美國舉辦很成功的雙邊會談後，接到布吉納法索斷交消息，對我們是一項打擊，當然非常失望，但從先前得知布國衛生部長提早回國後，就已嗅到不尋常的味道。

陳時中說，世衛行動團全團對這件事的感受是，越是面對這樣的情況，台灣人民更沒有悲觀權利，且從這些事件可以更明顯看到，對中國而言「這些都只是政治交易」，更遑論中國不斷聲稱要照顧台灣人民，「根本就是滿口謊言」。

陳時中說，面對這種情形，我們要更加努力輸出台灣經驗，彰顯台灣價值，相信終究「人權會戰勝政治交易」。