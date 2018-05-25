兩岸關係惡化 吳釗燮：世界這麼大、到處都是空間

2018-05-25 14:15

〔記者彭琬馨／台北報導〕在中國利誘下，布吉納法索昨宣布與我斷交，是總統蔡英文上任後第4個與台灣斷交的友邦。外交部長吳釗燮今表示，在當前兩岸關係不好的情況下，台灣應該在哪裡找到我們的利基與空間？他認為，「世界這麼大，到處都是我們的空間」，台灣應跟美國或其他民主國家多多交流。

吳釗燮在政大演講時提到，台灣雖然無法出席今年的世界衛生大會、沒收到邀請函，但在參與WHO過程中，發言支持台灣的國家是有史以來最多、強度也最強，以前不願意公開支持台灣的，這次都公開支持台灣，這就是台灣對理念相近國家的努力。

吳釗燮說，中國的終極目標是統一，但中國不斷打壓台灣，讓國人覺得與中國距離越來越遠，最近也有民調顯示，因為中國連無害的文化活動都打壓，國內討厭中國的越來越多，這樣的行為其實是在製造對中國一輩子不信任的年輕人。

吳釗燮強調，若台灣不能跟中國有更好的相處機會，面對中國的不斷威脅，台灣當然只能跟理念相近國家互動，才能抵銷掉來自另一方的壓力。

針對學生提問，台灣是否能主動發招、而非被動接受美國出招。吳釗燮認為，在中國對台灣敵意非常強的情況下，在兩強間如魚得水的機會已經沒有，只能透過外交跟其他理念相近國家互動、建立更密切的關係，而這需要深厚的互信基礎；吳強調，他從不給美國驚喜，只要有重大政策一定會跟美國溝通，這也不是誰發招、誰接招的問題，而是相互合作的概念。