全國首例！鎮西堡、斯馬庫斯通過原民特定區域計劃

2018-05-25 14:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為協助原住民族尋求土地合法使用及永續發展，內政部區域計畫委員會昨日通過「原住民族特定區域計劃–泰雅族鎮西堡及斯馬庫斯部落案」，以尊重原住民傳統及取得部落同意方式，將泰雅族gaga精神納入計畫內容。內政次長花敬群指出，該案跳脫過去都市土地管理方式，在原住民自治及國土計畫跨出歷史性的一步，為全國首例的原住民族特定區域計劃。

內政部今日召開「原住民族特定區域計劃」記者會，說明該案辦理依據為「區域計畫法」，內政部是透過參與式規劃進行，鎮西堡部落、斯馬庫斯部落（又名新光部落）族人也召開部落會議，並透過行政協商會議進行，將在3週至1個月內，內政部將會同原民會，報請行政院同意備案後公告實施。

內政部指出，該案在規劃及審議過程，全程踐行「原基法」第21條「諮商取得共識之程序」規定，邀請部落參與行政協商會議，要解決新光部落、鎮西堡部落「建地不足、耕地不足、殯葬不足」三大問題，同時也在水源保護區的管理上納入了泰雅族gaga精神，採取了更嚴格泰雅族祖先的規範，要來保護水源地永續。

內政部提及，鎮西堡、斯馬庫斯部落依泰雅族gaga精神發展區永續發展的土地利用模式，但全區皆屬石門水庫榮華壩水庫集水區，屬第一級環境敏感地區，依現行規定，除公共設施或公用事業外，不得辦理非都市土使用分區或使用地變更編定，以致於當地許多使用土地行為，多半未符合規定。

內政部強調，「原住民族特定區域計劃–泰雅族鎮西堡及斯馬庫斯部落案」與當地原住民長老頭人多次協商討論後，依適宜性分析結果劃設「災害潛勢管理區」、「水源保護區」、「成長管理區」、「居住與農耕生活區」、「自然生態發展區」五種功能性分區，面積約2758公頃。

內政部次長林慈玲表示，關於泰雅族gaga精神，林地與林地之間是平緩坡地，原住民會在那進行輪種，但林業法規定不能耕作，計畫是希望這部分能承認，至於泰雅族祖訓說的每季種植植物都不同，確實當地原住民也都有在執行。

據悉，本計畫範圍內的農業使用，均依照傳統規範及在地知識使用，但部分位於林業用地，約48公頃不符合土地使用管制規定，在去年5月16日公告實施修正全國區域計畫前，已存在本計畫範圍內的48公頃農業使用土地，重新查定宜農宜牧者，可更正為農牧用地。

至於多數建築不符合使用土地管制的情況，未來若「經評估屬安全可行性地區」者，請新竹縣政府檢討變更為「丙種建築用地」或其他適宜用地。

林慈玲說，該計畫建立了原住民對政府的信心，很負責任地幫原住民解決問題，後續正進行宜蘭南山部落案，但不是全國700多個部落，因為不是所有部落都能召開部落會議，另有些在山地、海邊，性質不一定相同，內政部未來是希望編定專章，不需要每個部落都做特定區域計畫案。