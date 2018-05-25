東亞青奧我國用什麼名稱？ 中市府：依國際奧會規定

2018-05-25 14:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨議員楊正中今日在議會質詢指出，台中市明年舉辦東亞青奧，我國代表隊要用什麼名稱？拿什麼旗幟進場？觀眾能不能持國旗入場加油？運動局長王慶堂回應，名稱、旗幟均依國家奧會在國際奧會（IOC）註冊的名稱，循國際慣例。

2019東亞青奧在台中舉辦，台灣是地主國，台中市政府是主辦單位。楊正中今天上午質詢時問副市長林依瑩，究竟我國代表隊要用什麼名稱？拿什麼旗幟進場？賽會將由誰宣布開幕？國人可否攜帶國旗、穿國旗裝入場？

副市長林依瑩表示，目前相關業務都還在籌備中，會依照國際規範，配合中央政策；王慶堂補充說明，組隊參與賽事的是國家奧會，所以國家奧會在國際奧會註冊使用什麼名字，就用什麼名字進場，而旗幟的問題也是一樣。

楊正中說，那就是中華台北；王慶堂說，現在是中華台北，但2019東亞青奧舉辦時，屬於未來式他無法預測。

王慶堂也說，市長林佳龍是籌備委員會的主席，貴賓名單由籌備會與東亞奧林匹克委員會協會（EAOC）一起擬定，屆時由總統、EAOC主席或是籌備會主席宣布開幕都有可能，歡迎所有市議員、市民一起來看比賽。

楊正中下午質詢時也以同樣問題追問新聞局長卓冠廷，卓冠廷則說，運動局對東亞青運的議題，已有對外完整說明，市府是一體的。