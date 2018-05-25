宜蘭縣長選舉衝刺 陳歐珀、林姿妙較勁

民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀（中），今天啟動團結行動列車，首站開抵冬山固票。（記者江志雄攝）

2018-05-25 14:03

［記者江志雄／宜蘭報導］下屆宜蘭縣長選戰，藍綠陣營各就各位，民進黨參選人陳歐珀今天啟動團結行動列車，首站開抵前行政院長游錫堃故鄉冬山固票；國民黨參選人林姿妙則造訪蘇澳區漁會三巨頭尋求支持。

宜蘭縣長參選人大致底定，民進黨提名立委陳歐珀，國民黨由羅東鎮長林姿妙披掛上陣，距離投票日剩下半年，兩大陣營展開衝刺隔空較勁。

冬山鄉是綠營大票倉，陳歐珀團結行動列車第一站開抵冬山天照宮，帶領冬山鄉代會主席黃強呈、民進黨冬山鄉長參選人林峻輔、議員參選人張秋明、張建成、許美素，與鄉親座談，會後高喊「團結冬山、顧好宜蘭」，希望團結拚勝選。

陳歐珀說，他立委任內的行動服務車，現在轉化為團結行動列車，巡迴全縣走透透，期許冬山是全黨團結的起點，凝聚支持者向心力，固守民進黨基本盤，接下來他要扮演母雞角色，結合黨內小雞並肩作戰力求勝選。

此外，林姿妙偕同羅東鎮代會主席何建東，拜訪蘇澳區會理事長蔡源龍、常務監事林月英、總幹事陳春生，懇請三巨頭相挺，陳春生意有所指地說，宜蘭縣需要會做事的縣長，誰能照顧漁民生計，漁會就會挺到底。

林姿妙說，南方澳是全國三大漁港之一，配合時勢所趨必須兼顧觀光與休閒功能，地方漁業界提議設置現代化漁貨展銷中心，建構多元化產銷平台，並結合高科技、產銷業界，聯手打造優質品牌，促進南方澳漁業永續經營。