否認金援外交 吳釗燮：台灣外援比例偏低

2018-05-25 13:24

〔記者彭琬馨／台北報導〕台布斷交，我國邦交國數量僅剩18國，國內輿論興起「邦交無用論」聲浪，質疑政府不該繼續金援、死守邦交國數量。外交部長吳釗燮今出席政大演講時表示，雖然有些人認為外援一點都不重要，但他「持相反看法」；吳還說，依據OECD對已開發國家設定的外援標準，台灣外援比例僅佔GDP（國內生產毛額）1.3%，相較美澳等世界主要國家投注的資金比例，台灣在這塊「的確還有很多努力空間」。

吳釗燮今返回母校政大進行上任後首場公開演講。會後有學生針對台灣邦交國數量不斷下滑、是否邦交無用一事提問。吳釗燮強調，台灣在國際組織中應該有代表權，從這次世界衛生大會來看，邦交國能替台灣在國際組織中發聲，「如果沒有這些邦交國，很多事沒辦法做」。

吳釗燮也說，依據經濟合作發展組織（OECD）國家依據聯合國設定外援標準是佔GDP（國內生產毛額）7％，協助弱小國家經濟發展機會，讓民眾生活更好，台灣外援才佔GDP的1.3%，跟其他國家根本無法比；吳強調，若老百姓認為政府不該做金援外交，政府要提高援外預算困難就會非常大，只要在立法院一提出來，就會被說是金援外交。

吳釗燮並以台灣過去經驗為例，強調台灣早期發展也是靠其他國家援助才能脫貧，因此台灣絕對不能放棄要協助其他國家的責任，台灣也能藉此與先進國家建立合作機會，他強調，「這不叫金援外交，這就叫外交」。