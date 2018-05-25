拿錢逼友邦斷交 教授酸：中國「巨嬰症」下的蠻橫與任性

2018-05-25 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕在中國金援利誘下，我邦交國布吉納法索昨宣布與我國斷交，對此，師大政治系教授范世平則認為，這次的斷交只會凸顯中國「巨嬰症」下的蠻橫與任性。

范世平在臉書上表示，這次台布斷交有點看不出原因，有人說是中國將舉行中非論壇，習近平希望參加國家比上次多一點，但如果是這原因，「我覺得很瞎」，這只能凸顯習近平的好大喜功，也顯示王毅的畢恭畢敬。

范世平認為，中國對台灣能打的牌不多，打貿易戰會兩敗俱傷、中客不來影響有限、軍機繞台也不痛不癢，因此挖邦交國是比較有感的，但台灣只有19個邦交國，這是珍貴的19張牌，打一張就少一張，「結果這次為了滿足習的面子，貿然揮霍資源，大撒幣的買外交，顯示決策缺乏理性，充滿蠻橫與任性，又是一個『巨嬰』心態的反射。也凸顯中國外交決策的高風險性，這不是正面的信號」。

范世平說，蔡英文執政後的三個斷交國都能理解，台灣也在對美關係上有所突破，雖有賠但也有賺，這次台布斷交，讓蔡政府覺得莫名其妙被打，習近平當然知道，蔡不可能因此而被迫承認九二共識，台灣民意也將更厭惡中共，國民黨處在其中角色更尷尬，但他不在乎。

范世平認為，蔡英文現在民調低，習近平就敢動蔡的汗毛，而中共也逐漸摸清蔡的底牌，只敢小吵小鬧，不敢採取激烈行為；至於台灣民眾高不高興、會不會讓國民黨更難重新執政，習不在乎。

范世平推測，蔡英文已經退無可退，獨派壓力甚大，她的發言將日益強硬，如邀請達賴與熱比婭來台、將駐外使館名稱從中華民國改為台灣、修公投法、發展長程地對地導彈等，都有可能，「但蔡不是扁，出手前會先徵詢美國；阿扁當時美國想與中國交好，現在川普卻與中國互鬥，大環境也不一樣」。