不去了！非洲日前夕挖走布國 蔡英文不出席酒會

2018-05-25 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕我前友邦布吉納法索突然宣布與我斷交，今天是非洲日，斷交時間明顯是刻意安排。對此，總統蔡英文決定不參加今晚的非洲日酒會。

據《蘋果》報導，今晚7點在美福大飯店的「2018年歡慶非洲日酒會」，將改由副總統陳建仁出席，「非洲日」是紀念32個獨立的非洲國家領導人於1963年成立非洲團結組織（OAU）的日子，2002年轉型為非洲聯盟（AU）。

民進黨立委羅致政昨表示，中國特意在非洲日前夕挖走布國，顯然是故意設計，打算在今晚非洲駐台使節團舉辦的「歡慶非洲日」酒會上讓台灣難堪。