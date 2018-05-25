北市議員踢爆：市政宣傳淪為市長選舉宣傳

2018-05-25 12:39

〔記者蕭婷方／台北報導〕年底北市長選舉，柯文哲對外頻表示「做好市政就是最好的宣傳」、並表示要用最少的選舉經費競選。不過，北市議員吳世正今召開記者會直指，觀光傳播局在主秘會議上召集各局處進行「市政宣傳會議」，但宣傳影片卻淪為市長個人宣傳影片、經費還藏各局處中，並選在十一月選前驗收，直批公務人員成競選人員、公帑成個人競選經費，整個市府都成柯的競選總部。

對此，觀傳局主秘蕭君杰回應，拍片本來就是市政宣傳的手段之一，目的也為讓民眾了解市政，影片拍攝也僅是鼓勵性質，是否邀請市長入境、創意發想與發包也均由各局處自由處理，觀傳局僅是作為彙整資料平台。

吳世正表示接獲市府內部人士爆料，觀傳局擬定局處首長九十秒影片評比大賽，會中要求各局處自提市政宣傳主題，還「鼓勵」邀請市長入鏡宣傳，由已經上線的影片來看，確實見到市長在裡面「參一咖」；市政宣傳應有「分際」，馬、郝時代也無如此鋪天蓋地的個人宣傳。

吳世正進一步指出，其中也規定各局影片應在「智慧台北 幸福生活」臉書平台公開，上線時程還選在選舉前一個月驗收成果，讓公務人員倍感壓力，日常公務已疲於奔命，還要應付市長的個人宣傳，配合市長時程、影片發包，根本徒增冗事。

此外，吳世正也直言，拍攝宣傳影片經費分開藏在各局處的預算中，還因為「金額少」不用向外招標，卅多局處加起來經費超過三百多萬，質疑人民公帑成個人選舉經費。