獨家》黨產會祭鐵腕奏效 婦聯會交勞軍捐電磁紀錄

黨產會在五月初發公文要求婦聯會提供勞軍捐電磁紀錄，不然將依促轉條例告發，婦聯會事隔二週後，在5月17日交出該資料。（記者陳鈺馥攝）

2018-05-25 11:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會過往屢稱勞軍捐資料「年代久遠、無法提供」，今年2月被認定國民黨附隨組織後，為打贏5月3日行政訴訟官司，婦聯會在法院自承在電腦找到「勞軍捐款數額統計明細」一份；對此，黨產會當天隨即發文要求提供電磁紀錄，否則依促轉條例告發，婦聯會事隔二週後，終於在5月17日交出資料，打臉去年找不到資料說法。

黨產會表示，確實已收到婦聯會公文，內有從電腦列印出來的紙本資料一份，相關勞軍捐數據仍尚待進一步核對，初步看起來不太齊全，是否對釐清勞軍捐真相有幫助，目前還無法確定。

官員分析，婦聯會存在電腦中的勞軍捐資料，應是1990年代為因應立委康寧祥等人開始追查勞軍捐，才派人紀錄在電腦當中，資料統計方式非常傳統，像在記流水帳一樣，「數字還需要核對。」

官員指出，不過能確定的是，官方去年多次發文要婦聯會提供勞軍捐資料，前主委辜嚴倬雲派律師回函「年代久遠、無法提供」，根本是就在扯謊，「婦聯會不是沒資料，是故意不給！」

黨產會委員也表示，勞軍捐款由國民黨社工會主導分配給婦聯會、軍人之友社，被婦聯會花到現在剩385億元，婦聯會已來申請動支5、6月人事薪水及基本行政費用，共447萬4754元，黨產會有同意所請，要求核實支出後報黨產會備查，未來行政費用也應樽節支出。