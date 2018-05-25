邦交國剩18個 藍委提案要總統國情報告

2018-05-25 11:55

〔記者鄭鴻達／台北報導〕布吉納法索昨宣布與我國斷交，中華民國邦交國數量僅剩18個。立法院中國國民黨團表示，邦交國的數目會影響中華民國的國際法人地位與穩固，黨團將提案要求總統蔡英文赴立法院進行國情報告，以說明未來對兩岸關係的因應。

在中共金錢攻勢下，中華民國的邦交國布吉納法索昨宣布斷交，讓我國的邦交國數量減少至18個，總統蔡英文昨也罕見地發表強硬聲明譴責中共。對此，國民黨團書記長李彥秀、立委江啟臣、許毓仁及呂玉玲今召開記者會。

李彥秀指出，布國是民進黨政府上任後的第4個斷交國，更是在一個月內第二個斷交的國家，國民黨團希望總統蔡英文盡速到立法院進行國情報告，說明對此因應方式為何、如何處理未來的兩岸關係及如何面對可能的雪崩式斷交。

李彥秀說，邦交國的數目會影響中華民國的國際法人地位與穩固，民進黨政府以意識形態治國，一昧地親美親日，卻忘記維持美中台三方平衡，加上「務實的台獨工作者」言論火上添油，造成了兩岸僵局及斷交潮。

李彥秀強調，希望蔡總統能到立法院說明未來如何維持兩岸關係穩定、如何建立與對岸更好、可行的溝通管道來解決僵局，也因此，希望包括民進黨團在內的朝野黨團，都能支持國民黨團此次的提案。

江啟臣強調，蔡政府外交挫敗掉了4個邦交國，這是除了中華民國退出聯合國以外，我國史上從未有過的紀錄。他直言，不希望再聽到「邦交國無用論」，尤其是來自官方，若真如此，不是在逼邦交國為我國做出選擇？