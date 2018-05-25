斷交潮湧現？前外長點名下個斷交國是史瓦帝尼

2018-05-25 11:25

〔記者施曉光／台北報導〕布吉納法索昨日宣布與台灣斷交，國民黨智庫上午召開記者會，大肆消遣蔡政府，智庫外交及國防組召集人林郁方批蔡政府把「中華民國祖產」一筆一筆敗光，蔡英文總統面對斷交的反應很「阿Ｑ」，不先認輸、檢討打敗仗，卻去分析敵人為何發動戰爭，非常奇怪﹔前外交部長歐鴻鍊則說，蔡政府要每次丟了邦交國，就罵對岸打壓，「沒什麼打壓的問題﹗你要有本事，你去追求獨立呀﹗沒本事輸了、罵人，毫無意義。」

歐鴻鍊表示，中國政策位階應該高於外交政策，蔡政府因為不承認「九二共識」，反而促中國落實「一中原則」，造成台灣「外交休克」，不但外館被迫改名，在對岸的外國公司還被要求不得稱台灣為國家，還準備要給台灣人民準國民待遇，「現在對岸要以13億人口融合2300萬人，絕對可以做到。」

他還說，對岸追求統一，民進黨想要台獨，「兄弟登山，各自努力嘛﹗不要每次丟了邦交國，就罵人家打壓。沒什麼打壓的問題﹗你要有本事，你去追求獨立呀﹗沒本事輸了、罵人，毫無意義」，何況台獨並非台灣的主流民意。

歐鴻鍊表示，蔡政府這2年外交機密預算增加4倍，邦交國卻丟了4個，套用蔡英文的話，「我們是極度不安，缺乏信心」，而且蔡英文始終不提「中華民國」四字，一再提「台灣」，行政院長賴清德也稱「台灣是獨立國家」，但「台灣不是國家，國家是中華民國，國際上沒有台灣這個國家存在，只有中華民國，台灣存在至今就是靠中華民國，台灣只是地名而已。」

歐鴻鍊指出，對岸其實不希望台灣政府踩紅線，「逼」他們動武，而拔我邦交國的動作就是在提醒、警告，這次布吉納法索斷交，是因為蔡英文日前接受電視訪問提及「九二會談」、各說各話，等於就是不承認「九二共識」，因此中國才又出手警告。

他強調，蔡英文口口聲聲維持現狀，卻在背後遊說美國國會議員通過「台灣旅行法」，以迂迴的手段，一再透過美國踩對岸紅線，才會激怒中國，但每次面對斷交，又只會遣責中國與邦交國，發狠話，毫無應對，只有鎖國措施，但中國落實「一中原則」，就是要鎖台，其結果就是配合中國被鎖。

對於媒體詢問，下一個可能斷交國家為何？歐鴻鍊指出，如果照中國外交部長王毅的話解讀判斷，我國最後一個非洲友邦史瓦濟蘭（現改名史瓦帝尼）可能是下一個斷交國。

他並指出，理論上來說，每一個台灣邦交國都想與中國建交，而且都與中國保持聯繫，這種現象即便在馬政府時期也有，所以沒有斷交，原因就是兩岸「外交休兵」，未來哪國要斷交，中國會基於戰略考量決定，「完全操之在北京」。

林郁方則強調，最近一連串的外交危機，全是因為行政院長賴清德自稱務實台獨工作者，因此應該推動內閣改組，不但賴清德要下台，沒有亮眼表現的陸委會主委陳明通也應該換掉，另外，如果外交部長吳釗燮不換掉，持續斷交的機會也非常大，他批評吳釗燮並非職業外交官出身，「非常不內行」，對邦交國的情勢掌握不好，已經變成「斷交部長」。

國民黨不分區立委曾銘宗則指出，立法院國民黨團今日提案要求蔡英文總統到立法院，就外交問題進行國情報告，說明因應對策。