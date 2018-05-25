拿月薪48萬卻去中國兼職 立委轟男足國家隊總教練...

2018-05-25 11:04

〔記者鄭鴻達／台北報導〕針對英國籍中華男足總教練Gary White遭爆前往中國參與賽事，民進黨立委劉世芳召開記者會質疑Gary White在台灣領取高達新台幣48萬元的月薪，卻在中國兼職；體育署代表回應，據了解Gary White此行並非兼職、也沒拿錢，會再進一步了解。

Gary White遭爆指前往中國成都，參與中國足協舉辦之熊貓盃U19國際邀請賽，並兼職擔任中國U19男足國家隊顧問、與球員合影，引起質疑。為此劉世芳召開「腳踏兩條船 國家隊教練赴陸兼職行不行？」記者會。

劉世芳說，中華男足即將於6月到印度參與國際足球邀請賽，Gary White卻參加中國足協的熊貓盃賽事並擔任中國代表隊助教；她質疑，Gary White在台灣領取高達48萬元月薪，卻在中國兼職，依據契約雖禁止兼職，但未明訂懲罰條款。

體育署競技運動組組長洪志昌回應，根據合約，無論是我國籍或外國籍國家代表隊教練都不得兼職，初步了解Gary White在受聘為中華男足總教練前即擔任運動品牌顧問，此行應為該品牌邀請前往參與並擔任技術顧問，並非兼職也沒拿錢。

洪志昌接著說，對於立委質疑體育署國際級教練聘用契約雖禁止兼職，但沒明定懲罰條款等質疑，體育署會再進一步作了解，並依據事實處理。