再談布國斷交 柯文哲：這時候更該支持小英

台北市長柯文哲上午更新臉書，談論布國與我國斷交一事。（圖擷取自柯文哲臉書）

2018-05-25 10:29

〔記者黃建豪／台北報導〕西非內陸國布吉納法索昨與我國斷交，昨晚台北市長柯文哲被問及此事時，因脫口稱「我要先調查一下布吉納法索在哪裡？」挨批狀況外。柯文哲今天上午出席台北市交通會報前受訪，則稱這時候更該給她（指總統蔡英文）足夠的支持。

雖然布國首都瓦加杜古，已在2008年與台北市結為姊妹市，但柯文哲昨於台北市議會總質詢後被媒體詢問時，卻表示，這跟台灣有什麼影響？「我要先調查一下布吉納法索在哪裡、在非洲哪個地方」。

柯文哲上午再次受訪，回應「這也沒有什麼，在這混亂的時刻，更需要冷靜，該怎麼做就怎麼做」，他以前也常講說，小英總統要撐住，這時候更該給她足夠的支持。

柯文哲臉書亦同步更新指出，「布吉納法索與台灣斷交的事情，事出突然。台灣在國際上的處境一向都很艱難，所以必須自立自強，只有我們的經濟實力變得更強，才能在國際佔有一席之地，不能老是把國家的命運寄託在他國善意之上。」

臉書內容也稱，「台北作為台灣的首都城市，應當盡力進行城市外交，突破困境。台北市與布吉納法索首都瓦加杜古市，從2008年締結姊妹市以來，一直有一些交流和互動，去年世大運他們也有派代表團出賽，未來我們也會盡力維繫姊妹市關係，維持良善的互動。」