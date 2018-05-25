議會要竹縣府還錢給老人 補發105年積欠的年金4.1億元

新竹縣政府財政處處長黃國?（立者）回答無黨籍縣議員鄭美琴（圖右下背對鏡頭者）說，縣府的財政真的很吃重，他們努力視縣庫調度狀況決定是否補發。（記者黃美珠攝）

2018-05-25 10:26

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣議會通過國民黨籍議員郭遠彰、趙一先、以及林光榮的連署提案，決定要求縣長邱鏡淳卸任前務必要補發縣府積欠105年8到12月份的老人年金。因為縣府努力解釋真的沒錢，要視縣庫調度狀況盡力去做。無黨籍縣議員鄭美琴因此再開第2槍，抨擊縣長邱鏡淳在外說他發老人年金「只拖不欠」，現在「欠債就要還錢啊！」要求縣府務必辦到還錢給老人家。

新竹縣長邱鏡淳受訪說，「如果有能力，我一定補發！」，這也是他近期何以那麼積極盤點縣府頭寸的理由。他說，在他的心中新竹縣的建設不能停，前瞻基礎建設的爭取和執行才是最重要的，但是以目前縣府爭取到了42億元前瞻來說，縣府的相對配合款就要有12億元。

配合款真的很重，但是算盤撥一撥，可以拿2塊、3塊換中央7塊、8塊的補助，這種「小錢換大錢」建設新竹的概念他很認同，所以勒緊褲帶也要以這個為優先。

他知道鄉親長輩對他的期待，有能力發放，他也會補發。所以他現在每天都到各局處盤點各自爭取到的前瞻需要多少配合款因應才能執行，另外也要看5月房屋稅，以及今年下半年的其他歲入狀況整體評估，再跟議會討論後才能做最後的決定。

不過邱鏡淳承認，現在的他確實也有朝補發105年8到12月積欠的老人年金方向在努力，實際是否能補發？何時補發？就端看前述盤點後的整體財政情形了。

鄭美琴在審查議員提案時質詢縣府社會處處長李國祿，要求說明前述期間總共積欠了多少人次的老人年金？李國祿逐月報告積欠的人數後，說105年8到12月總共積欠了13萬8598人次的老人年金，以每人3000元計算，合計需要4億1158萬元補發。

鄭美琴再轉頭問財政處處長黃國峯說，前述積欠的老人年金有沒有辦法還？黃國峯說，從106年度的歲出決算來看教育處的歲出預算就高達48.16％，財政負擔非常沈重。他還說，現在縣府的公共債務比例也超過警戒值、已經接近債限，不管是財政部或是審計室對新竹縣的債務管控都非常嚴格，沒法再增加舉債的額度。

過去縣府都用調借區段徵收基金的方式因應，從去年開始縣府也沒有再調借了。而現在又有安興國小、東興國中、上館國小以及光明國小4個學校都有2期工程要蓋活動中心，這些都很需要花錢。再加上高鐵橋下往竹科的部分用地取得，不含工程款在內就要約6.08億，還有像115號縣道等的道路橋梁仍要持續辦理，所以資金非常困難。

黃國峯說，目前只能精確說，可以保證每個月第2個禮拜準時發從去年元旦開始減半的1500元老人年金，至於前述105年積欠的部份，縣府未來將視縣庫的調度情形盡量來努力。鄭美琴說，縣長的任期快到了，這樣會不會有遺憾？畢竟當了8年的縣長竟然最後出現有欠老人年金的狀況。「人家說欠債還錢啊」鄭美琴說。

鄭美琴希望縣府盡量努力，因為欠老人家的錢說不過去，其他的建設都可以看如何籌措經費，還是盡量的把老人年金還給老人家，畢竟縣長邱鏡淳在外面常說他發老人年金「有拖沒欠」。

黃國峯解釋，也不是說縣府完全沒辦法還債。因為從去年到今年為止，從2007年起到現在的自償性債務，縣府已經還了14.9億，這是因為銀行已經不同意再續借了，所以不還不行。

另在整個公務債務方面，由於行庫以縣府的公共債務比例也超過警戒值所以到期不再續借，因此縣府在1年期以上的公共債務也已還了19.6億，這也是財政部、審計室等要求新竹縣加速償還的緣故。

所以他說，縣府在財政上確實仍處於困境當中，不是說不補發，是要視縣庫的調度情形盡量籌措財源才行。

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新竹縣政府社會處處長李國祿（右）回答無黨籍議員鄭美琴（左）說，如果補發105年下半年度的老人年金，需要4億1158萬。（記者黃美珠攝）

無黨籍新竹縣議員鄭美琴抨擊說，縣長邱鏡淳在外面都講他發老人年金「只拖不欠」，現在卸任在即，106年8到12月積欠的老人年金就該努力擠出財源來補發。（記者黃美珠攝）