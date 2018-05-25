「會與台灣站在一起」 美國議員紛紛聲援台灣

美國參議員盧比歐發表聲明，很遺憾布吉納法索在中國的脅迫下低頭而與台灣斷交，其他參眾議員也紛紛聲援台灣。（法新社）

2018-05-25 10:24

〔駐美特派員曹郁芬／華府24日報導〕布吉納法索宣佈與台灣斷交，今天在美國國會引起廣泛關注，共有3位參議員及9位眾議員聲援台灣，美國國務卿龐皮歐今天也在國會重申美國的「一中政策」沒變，美國對台灣的承諾也未變。

參議員盧比歐發表聲明說，很遺憾布吉納法索在中國的脅迫下低頭而與台灣斷交。中國正以侵略手段積極將台灣民主政體孤立於國際社會之外。參議員克魯茲也表示，共產中國持續其孤立台灣的舉動，這次鎖定布吉納法索，這種作為無效，因美國將永遠支持在台北的朋友與盟邦。

眾院外委會亞太小組主席游何則在推特上說，當中國最近以奪取兩個台灣邦交國及阻撓台灣參與世界衛生大會等挑釁舉措危害台海穩定時，中國外長卻說美中應「妥善處理台灣議題」。兩面手法的侵略作為對任何人都沒好處，美國會與台灣站在一起。外委會主席羅伊斯表示，非常關切台灣面對的計劃性打壓，包括被排除於世衛大會之外。

外委會前主席蘿絲蕾婷娜表示，鴨霸的北京從美國的盟友台灣偷走布吉納法索令人傷心。負責任的國家和企業不能繼續允許這些中國暴君及侵害人權者損害他們的民主原則。所有致力於自由的人士都必須挺身而出，並大聲說不可再如此。

參議院外委會今天就國務院預算議題舉行聽證會，外委會亞太小組主席賈德納質詢時提到，布吉納法索宣布與台灣斷交，而世衛大會再次將台灣排除在外，他將與亞太小組民主黨首席議員馬基（Ed Markey）提出法案，協助台灣參與國際組織及美國高層官員訪台。賈德納除了重申台美關係的重要性、美國對台灣的支持，也詢問龐皮歐對於布吉納法索與台灣斷交一事的看法。

龐皮歐表示，美國過去歷任政府的對台政策，川普政府並未改變。他說，美國的政策仍是「一中政策」，以及（美中）三公報。他也知道台灣關係法，這些承諾沒有改變。

今天發言支持台灣的眾議員還包括迪亞茲巴拉特。他說，美國國會兩黨團結一致堅定與中華民國台灣這個勇敢的民主國家及忠誠的盟友站在一起。各方不應被中國的霸凌伎倆與孤立中華民國的企圖所動搖。

此外，眾議員畢格斯、葛薩、金恩、培恩以及李席拉都發言批評布吉納法索與台灣斷交，有議員認為對兩岸和平與建設性對話無益，也有議員表示會與蔡英文總統站在一起。