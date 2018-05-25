轉彎！台南市府宣布明年發放警消危險加給

2018-05-25 10:36

〔記者王捷／台南報導〕目前六都僅剩台南市尚未同意發放警消危險加給，先前地方藍綠議員一致為警消發聲，台南市政府今天態度大轉彎，代理市長李孟諺今天上午在市警五分局召開加給說明會，宣布明年將跟進繁重加給，絕對不會跳票，目前台南市府有800億元的舉債空間，會在不負債的前提下發放加給。

自從台北市提出「首都加給」發放警員3千到8千不等加給後，其餘5都也紛紛跟進，台南市過去蟬連治安滿意度冠軍，基層警員滿心期待發放，4年前市警局曾提出預算，國民黨籍議員也提出計畫，結果雷聲大雨點小，沒有下文。

有高階警官透露，這是因為當時台南市正處還債狀態，但擔心未跟進會成為箭靶，因此與高雄市協商，一起不跟進加給。

日前高雄市政府宣布明年發放警消危險加給，民進黨台南市長提名人黃偉哲24日也出面呼籲台南市府應儘速危險加給預算，市府卻始終未回應，直到昨晚，臨時通知媒體代理市長李孟諺將有重大宣布。

代理市長李孟諺與市議員陳怡珍今天在市警五分局召開加給說明會，承諾發放加給不會跳票。李孟諺說，他知道部分警消對加給政策是否執行都相當焦慮，之前因為尚未精算，所以不方便對外公布。

李孟諺說，加給金額目前尚未估算，但是會參考高雄市的加給狀況；市警局長黃宗仁說，目前台南警方在查緝、專案的統計都有提升，警方會以成績回報市府、人民的支持。