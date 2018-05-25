陳其邁支持提高基層警消待遇 爭取中央補助

2018-05-25 08:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕代表民進黨參選高雄市長的立委陳其邁，支持提高基層警消待遇，爭取中央經費補助，他與高雄市代理市長許立明聯繫後，宣布針對警、消「勤務加給繁重加成給及超勤津貼」的編列，雙方討論達成共識。

目前警消加給金額為8435元。直轄市視情況編列繁重加成支給，雙北為1倍，其他直轄市7成，6都中的台南市、高雄市尚未發放加成支給。

高雄市代理市長許立明日前宣布，明年度高雄市警消人員將編列「勤務加給繁重加成給及超勤津貼」，需要約6、7億元，今年下半年財政如有餘裕，考量提早發給。

行政院院會昨天也通過「警察人員人事條例」修正草案，將調高基層警消的俸額。陳其邁與高雄市代理市長許立明聯繫，針對警、消「勤務加給繁重加成給及超勤津貼」的編列，雙方討論後達成共識。

陳其邁表示，今年因未編列該預算，高市府將衡酌運用第二預備金，等汛期結束後，依照結算剩餘，優先進行編列，該預算也將納入目前市府初期編列中的明年度預算，他支持並承諾「未來也會常態性編列於年度預算」。

陳其邁說，警消的職務繁重，不應身處不同直轄市而有所不同，也不應因為各直轄市的財政能力，而有差別待遇。

他強調，落實照顧警消人員，呼籲中央修訂中央統籌分配辦法，將「勤務加給繁重加成給及超勤津貼」，列入基本財政需求試算，由中央統一補助，讓警消待遇能夠同工同酬。

陳其邁指出，他過去長期關注警消工時過長、人力不足問題，多次在立法院提出質詢，要求內政部應補足警消人力、建立裝備評測制度、補助消防人員意外保險，協助警消組工會。