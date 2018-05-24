吳敦義南下台中整合紅黑派 盧秀燕競選團隊確立

2018-05-24 23:40

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨主席吳敦義24日南下台中邀宴前任台中縣市長、議長及立委等重要人士，整合紅黑派，為台中市長參選人盧秀燕抬轎，會中確認，將由紅派立委江啟臣出任盧秀燕競選總部主委，黑派立委顏寬恒則擔任總幹事，國民黨在台中市的地方派系整合完成！

國民黨提名盧秀燕參選台中市長已有一段時日，盧秀燕的競選團隊卻遲未出爐，國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平24日特別南下台中，在霧峰省諮議會餐廳宴請前台中市長胡志強、前台中縣長陳庚金、黃仲生、前議長張清堂及前立委楊瓊瓔、蔡錦隆、沈智慧等地方重要人士。

江啟臣出任競選總部主委 顏寬恒任總幹事

據指出，吳敦義在席間表示，今年大選台中非常重要，希望大家在幕後協助，讓立委江啟臣、顏寬恒等中生代衝前線，主導大選；與會眾人當場公推立委江啟臣出任盧秀燕競選總部主委，立委顏寬恒則出任競選總部總幹事。

而江啟臣上午到東勢堤防等會勘，較晚到場，他一踏進餐廳，吳敦義就說，「如果大家都沒意見，那我們就公推江啟臣擔任主委！」眾人鼓掌通過，盧秀燕隨即拉起江啟臣及顏寬恒的手，高喊「凍蒜」！

江啟臣則說，勇敢接受挑戰，「推翻林佳龍的高牆，推倒蔡英文的拒馬」！民進黨執政兩年，兩岸對立、外交受挫、司法倒退、薪水停滯，年底選舉，國民黨會給人民新的選擇，中台灣真的很重要，一定要喊出「決戰中台灣」，往南北延燒，相信國民黨絕對有機會，秀燕姊一定做得到。