布吉納法索與台灣斷交 中國外交部：讚賞歡迎

對於布吉納法索與台灣斷交，中國外交部發言人陸慷今晚稱：「我們注意到布吉納法索政府發表聲明，決定同台灣斷絕所謂外交關係，中方對此表示讚賞。」他還表示，歡迎布吉納法索在「一個中國」原則基礎上早日加入中非友好合作大家庭。（資料照，路透）

2018-05-24 22:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於布吉納法索與台灣斷交，中國外交部發言人陸慷今晚（24日）透過「外交部發言人辦公室」公眾號以答記者問方式回應稱：「我們注意到布吉納法索政府發表聲明，決定同台灣斷絕所謂外交關係，中方對此表示讚賞。」他還表示，歡迎布吉納法索在「一個中國」原則基礎上，早日加入中非友好合作大家庭。

陸慷說，眾所周知，1971年10月聯合國大會第26屆會議通過第2758號決議，明確中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。該決議所確認的「一個中國」原則已成為國際社會的普遍共識。

他說，「一個中國」原則涉及中國的核心利益和13億多中國人民的感情，也是中國同世界各國保持和發展友好合作關係的前提和政治基礎。

陸慷說，當前中非全面戰略合作夥伴關係保持良好發展勢頭。今年9月中國將主辦中非合作論壇北京峰會，必將掀起中非友好合作新潮。近年來，甘比亞、聖多美及普林西比紛紛同中國實現關係正常化，重返中非友好合作大家庭，充分表明「一個中國」原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋。