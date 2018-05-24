布國斷交 總統批中國蠻橫 我們不會再忍讓

2018-05-24 21:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕布吉納法索突然與台灣斷交，總統今日晚間在總統府召開臨時記者會發表措辭強烈的聲明。總統強調，中國對台一連串去主權化蠻橫作法已挑戰社會的底線，我們不會再忍讓，只會更加堅定決心，繼續走向世界。

總統今晚在行政院長賴清德、國安會秘書長李大維、總統府秘書長陳菊、外交部長吳釗燮、陸委會主委陳明通等陪同下舉行記者會，總統通篇聲明並以中國稱呼對岸。

總統說，今天我們與布吉納法索正式斷交，包含前陣子與多明尼加斷交，中國這一連串對我國的外交打壓，充分顯露出中國的不安與缺乏自信。而這樣的不安與缺乏自信是來自於這段時間以來，台灣與美國等理念相近的國家，在經濟與安全層面上有更多地實質關係進展。

總統指出，中國的打壓，無論是軍機繞台，斷我邦交國，強迫國際企業更改我國名稱，杯葛台灣參與世界衛生組織在內的國際組織，甚至連其他國家民間的兒童繪畫活動，都遭受到粗暴的政治干擾。越是蠻橫的行為，越激發國際的反感，也更強化他們對台灣的支持。這次的WHA得到有史以來最多國家的聲援，就是明顯的例證。

總統強調，她要告訴國人同胞，中國這些去我國主權化的蠻橫作為，已經挑戰台灣社會的底線，我們不會再忍讓，只會更加堅定決心，繼續走向世界，繼續與理念相近國家在經濟與安全層面上建立更多實質夥伴關係，爭取國際社會的認同與支持。

總統同時要正告中國政府，這些作為無助於兩岸關係，無助於中國的國際形象，更無助於化解國際社會對中國的疑慮。

總統並說，面對台灣與國際社會在各方面實質關係的進展，中國對台灣在國際上的打壓，是可以預期的。對於國際夥伴，長期以來在國際上持續深化與台灣的實質關係，我們由衷感謝。我們也承諾，這種實質關係，只會持續強化，絕對不會退縮。

總統也要重申，台灣不會與中國進行金錢外交的競逐，但對於堅定與台灣站在一起的友邦，台灣人民衷心的感謝，也一定會全力幫助他們在各方面的發展。中國玩弄金錢外交，承諾巨額的金錢，向許多國家拉攏關係。這種手法，已經讓國際社會對中國的不當干預與缺乏誠信，有更深的不滿和疑慮。

總統最後說，中國的打壓只會讓台灣與國際社會的夥伴關係更加緊密，我們絕不退縮。